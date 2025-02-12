Engelli İstihdamında Yeni Adım

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda çalışan engelli sayısını 70 bin 878'e çıkardıklarını belirterek, "Birazdan da bin 830 engelli kardeşimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini gerçekleştireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törenle bin 830 engelli vatandaşın kura usulü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmeleri yapıldı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli kardeşlerimizin istihdama katılımı, insan onuruna, emeğe ve fırsat eşitliğine verilen kıymetin bir göstergesidir. Çalışma hayatında aktif olarak yer almak, onların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarına katkı sağlamaktadır" ifadesini kullandı.

"Sosyal politikalarımızı hak temelli anlayış ile hayata geçirdik"

Türkiye'de son 23 yılda engelli vatandaşların hak ettiği hayat standartlarına sahip olması için önemli çalışmalara imza atıldığını anlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli' anlayışıyla hayata geçirdik. Tüm imkanlarımızı engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldık."

"Engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık"

Kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranı özel sektörde ve kamuda yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık" diye konuştu.

Kamuya atanan engelli vatandaş sayısı 72 bin 708'e çıktı

Engelli istihdamında 2012 yılında E- KPSS'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın E-KPSS sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında E-KPSS için ÖSYM'ye 33,8 milyon lira sınav ücreti aktardık ve kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırarak 70 bine 878'e çıkardık. Birazdan da bin 830 engelli kardeşimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın istihdamı için yeni fırsatlar oluşturmaya ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri çalışma ortamları sağlamaya kararlıyız. Bu vesileyle kamu görevine adım atan tüm arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum."

Öte yandan adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler. - ANKARA