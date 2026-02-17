Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici - Son Dakika
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan Etiyopya\'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
17.02.2026 19:29
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan Etiyopya\'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Etiyopya'da, ellerinde her iki ülkenin bayrağını taşıyan çocukların dansıyla karşılandı. Çocukların "Erdoğan" müziği ile dans etmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katıldı, ardından açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN" MÜZİĞİYLE KARŞILADILAR

Erdoğan'ı karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Ellerinde Türkiye ve Etiyopya bayrakları taşıyan çocuklar, Erdoğan'ı dans ederek karşıladı. Çocukların "Erdoğan" müziğiyle dans ettiği görüldü.

Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Törende, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Etiyopya, Politika, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici - Son Dakika

