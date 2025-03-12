Erdoğan İmralı Heyetine Randevu Verebileceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmralı heyetine randevu verip vermeyeceğini ilişkin soruya, "Benden de istendiği takdirde veririm" dedi.

İmralı heyeti ile görüşecek misiniz ve randevu verecek misiniz sorusuna Erdoğan, "Benden de istendiği takdirde veririm" dedi.

Emekli ikramiyelerinde artış yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya Erdoğan, "3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık" ifadelerini kullandı. - ANKARA