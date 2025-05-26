Erdoğan\'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tekrar aday olma derdim yok." açıklamasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın tabii ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. Milletimiz ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ MKYK SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN "ADAY OLMA DERDİM YOK" AÇIKLAMASI

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma derdim yok." açıklamasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur." çıkışına değinen Çelik şunları söyledi:

"Bu konu konuşulduğunda iki şey gündeme getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olup, olmayacağı ve parlamenter sistem. Halbuki parlamenter istem ve Cumhurbaşkanlığı sistemi demokrasinin içerisinde. Parlamento sisteminin siyasi konsolidasyona ödendiği bedeller biliniyor. Rahmetli olmuş siyasi figürlerin hemen hepsi Cumhurbaşkanlığı sistemini önermişti. Türkiye'de parlamenter sistem varken vesayetin yanında yer alanlar bugün Cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında parlamenter sistemi gündeme getiriyorlar.

"MİLLETİMİZ NE DERSE O OLUR"

Şimdi sadece Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden bu konuyu gündeme getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin parçası olmadığını ifade ediyor. Tabii sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın tabii ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. Cumhurbaşkanımızın birikimi, kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet hayatımız açısından hazine değerindedir. Milletimiz ne derse o olur."

"ÖZEL, SİYASİ HAYATININ EN ABSÜRT İŞİNE İMZA ATTI"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "AK Parti'nin aynı zamanda dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden olduğu bir kez daha ispat eden toplantı oldu. AK Parti Gençlik Kolları kardeşimiz Yusuf İbiş'i tebrik ediyoruz. Sayın Özgür Özel geçtiğimiz günlerde siyasi hayatımızın en absürd işlerine imza atarak AK gençliğe çağrıda bulunmuş. AK gençliği Cumhurbaşkanımızdan farklı bir tutum almaya çalışmış. Üst üste siyasi yanlış yapmanın Özgür Özel açısından haber değeri yok. AK Gençliği kendi partisi içindeki hiziplerden biri zannetmiş. Özgür Özel'in AK gençliğe çağrı yapması değil AK Gençliğin Cumhurbaşkanına bağlılığından ders alması gerekir.

"ESAS OLAN SURİYE HALKININ NYANINDA OLMAK"

Topu alıp maç yapmaktan bahsetmiş Özgür Özel. AK gençlik zaten sürekli sahada. Özgür Özel'in partisinin geçmişiyle yüzleşip sahayı çalma huylarından vazgeçmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz gün Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın son derece önemli ziyaret oldu. Suriye'de yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi. ABD Başkanı Trump da yaptırımların kalkması açısından Cumhurbaşkanımızın çağrısına olumlu cevap verdiğini ifade etti. Arkasından AB'den açıklamalar geldi. Bu dönemde Suriye'ye herhangi şekilde siyasi biçim çizmek değil; esas olan Suriye halkının bu kritik günlerdeki yürüyüşünün yanında olmaktır.

Suriye'de özellikle toplumsal hayatta etnik ve mezhep grupların özgürlüğünün sağlanması, dini ve azınlık grupların, kadın haklarının güvence altına sağlanmasıdır. Fitne tohumu ekmeye çalışanlara karşı duyarlı olunması şimdiye kadar gösterilen hassasiyet son derece önemlidir. Bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla birlikte bir arada kardeşçe yaşamasını, her birinin toplumsal hayatta ve yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Şara ve ekibi çok iyi bir süreç yürüttüler. Suriye'nin birliğine, dirliğine, istikrarına katkı sağlamak bölge barışı ve Suriye'nin geleceği açısından en doğru iş olacaktır.

"SURİYE'DEKİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI TEK UNSUR İSRAİL'İN SALDIRILARI"

Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur vardır orada, İsrail'in saldırılarıdır. İsrail saldırganlığı hem Suriye'yi hem bölge barışını tehdit eden birinci etmendir. Bütün bölgenin güvenliğini riske atan Netanyahu ve ekibinin katliamcı politikasını Suriye'ye de genişletme çabasından başka bir şey değildir. Suriye'de birtakım vekalet savaşlarına imza atanların en büyük argümanlarından bir tanesi DEAŞ'la mücadeleydi. Hem Türkiye'nin ortaya koyduğu tezler hem Suriye yönetiminin hassasiyeti, asıl istikrarı sağlayacak olanın DEAŞ'la mücadeleyi yapacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleri ile ortaya koyduğu irade olduğunu göstermiştir.

Suriye'nin istikrarı konusundaki bütün bu adımları hassasiyetle takip ettiğimizi ve bundan sonrasında da aynı desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırım, katliam siyaseti her gün yeni acılara imza atılarak devam ediyor. Netanyahu'nun kişisel durumlarını garanti altına almak için on binlerce insanı katliama gönderdikleri soykırım faaliyetidir. İngiltere'nin İsrail'le yürüttüğü ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alması son derece önemlidir. AB'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden seslerin bu kadar net olması önemlidir. Esas olan somut adım atılmasıdır.

Siyasi irade açısından devletlerin yoğun şekilde Filistin'i tanıması son derece önemli mesaj olacaktır. Somut adımların uluslararası toplumların ortak iradesiyle atılması son derece kıymetli olur.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI ESAS MESELE"

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak değerlendirmelerimizi yoğun biçimde yapıyoruz. Gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün finansmanını sağlanan yapıların, Suriye, Irak, İran'daki kollarının, Avrupa'daki yapılanmalarının fesih sürecini gerçekleştirmesi, silahlı unsurların silah bırakması esas meselesidir.

Burada gündem terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gündemidir. Irak'taki süreçte, Irak hükümeti ile aramızdaki anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın şekilde sürdürülüyor. Bağdat, Süleymaniye, Erbil'le koordine edilecek konularda ilerleme sağlanmaya devam ediyor. MİT, TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar. Bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek. Suriye'de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor.

Bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içinde hem dışında çeşitli mekanizmalarla, İçeride İçişleri Bakanlığı'nın kuracağı mekanizmalarla takip edilecek. İnşallah bir sonuca ulaşılacak. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların sürekli olarak terör örgütlerini araç olarak kullanması bölgede büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır.

"SÜREÇTE ÇEŞİTLİ SABOTAJLAR SÖZ KONUSU OLABİLMEKTE"

Hem siyaset görüntüsü altında siyasi sabotajlar geçmiş dönemlerde görülmüştür ve yine sahada da çeşitli sabotajlar söz konusu olabilmektedir. Terörsüz Türkiye hedefinden ayrılınmaması çok önemlidir. Farklı anlayışlardan ve farklı tutumlarla yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor, bunlara verilecek en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, süreci izanla yöneten, odağını kaybetmeyen yaklaşım sergilemektir. Türkiye'nin hukuk devleti, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından terörsüz Türkiye stratejik olacaktır. Sahada somut olarak görülmesi gereken meseledir. Bu meselenin doğrulama mekanizmalarının çalışması, siyasi partiler açısından bu süreçleri olgunlaştıracak şekilde doğru bir dilin ortaya konması çok önemlidir.

Bu sürece katkı olarak ortaya koyulan yaklaşımlar, diyaloglar, karşılıklı istişareler fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu trafiği önemsediğimizi ifade etmek isterim. Siyasi sabotaj ve söylemler hariç tabii ki siyasi eleştiri olacaktır. Demokrasinin doğası gereğidir. Bunlarla ilgili son derece makul cevaplarımızın olduğunu ifade etmek isterim. En önemli meselenin eleştiriler Türkiye'nin terörden kurtulmasına odaklanmalıdır. Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği milli kazanımlarının heba edildiği konusundaki yaklaşımların hiçbir değeri yok. Devletin nitelikleri ve milletin nitelikleri konusunda hiçbir pazarlı yapılmıyor. Doğru olan bütün vatandaşlarımızın ortak geleceği çerçevesinde terörü Türkiye gündeminden çıkarmaktır.

"ADLARIMIZ FARKLI OLSA DA SOYADIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Vatandaşlarımızın kendilerini çeşitli kimliklere ait görüyorlar. Mezhep, dini aidiyetlerden yola çıkıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meseleyi kendi irademizle, kapasitemizle, Türk, Kürt, Alev, Sünni ve diğer unsurlarla kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymamız başlı başına kıymettir. Önümüzdeki günlerde daha hassas süreçler karşımıza gelecek. Türkiye'nin içinde ve dışında daha çok yoğun tartışma yapılacak. Odağımızın Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye çerçevesine ulaşmak çok doğru olacaktır."