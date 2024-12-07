Esad Hakkındaki İddialar Reddedildi - Son Dakika
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Politika

Esad Hakkındaki İddialar Reddedildi

İran, Beşar Esad'ın Suriye'den ayrıldığı iddialarını yalanladı ve siyasi çözüm umudunu vurguladı.

07.12.2024 16:14
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani'nin dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştüğünü belirterek, "Esad ve ailesinin Suriye'den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran basınına konuşan Rızazade, Suriye'de siyasi çözüm için diplomasi çabalarının sürdüğünü belirterek, "Suriye'den bize gelen haberler iyi değil ve endişe verici. Rusya ile temas halindeyiz. Türkiye ve Irak gibi Suriye'ye komşu ülkeler ile de görüşüyoruz" dedi.

"Esad Şam'da ve ailesiyle birlikte"

Rızazade, Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığı yönündeki iddialara da değindi. Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani'nin dün Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ile görüştüğünü söyleyerek, "Ali Laricani'nin Şam ziyareti ve Doha'daki Astana görüşmeleri ile Suriye'de bir siyasi çözüm bulunacağını umut ediyorum. Esad ve ailesinin Suriye'den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Askeri danışmanlarımız bölgeden çekmedik"

İran'ın Suriye'deki askeri danışmanlarını çektiği yönündeki iddiaları da reddeden Rızazade, "Suriye'deki askeri danışmanlarımızı bölgeden çekmedik ve Şam Büyükelçiliğimiz halen aktif durumda" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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