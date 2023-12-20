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Eski Haitili senatör, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye 2021 yılında yapılan suikastte parmağı olduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika
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Eski Haitili senatör, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye 2021 yılında yapılan suikastte parmağı olduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı

Eski Haitili Senatör John Joel Joseph, Haiti eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 2021 suikastına ilişkin rolü nedeniyle Miami mahkemesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suikast, adada güç boşluğunu yaratarak çetelerin kontrolünü genişletti, insani krize neden oldu. Moise'in öldürülmesiyle ilgili davada suçlu olduğunu kabul eden üçüncü kişi oldu.

Eski Haitili senatör, Devlet Başkanı Jovenel Moise\'ye 2021 yılında yapılan suikastte parmağı olduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı
20.12.2023 - 15:36,  Güncelleme: 15:41
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Eski Haitili Senatör John Joel Joseph, Salı günü Miami mahkemesinde, Haiti'nin eski devlet başkanı Jovenel Moise'in Temmuz 2021 suikastındaki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Haitili senatör, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye 2021 yılında yapılan suikastte parmağı olduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı

Moise'in Port-au- Prince'teki konutunda öldürülmesinden sonra yaşanan güç boşluğu adanın, silahlı çetelerin eline geçmesine ve insani krizlerin çıkmasına sebep oldu.

Ekim ayında, eski senatör, 11 sanıklı davada suikastı gerçekleştirmekle suçlanan Kolombiyalı paralı askerler ve komployu finanse etmekle suçlanan yabancı işadamları da dahil olmak üzere üçüncü kişi oldu ve suçlu olduğunu itiraf edenler arasına katıldı.

Proffer ifadesine göre Joseph, suikast planlarının tartışıldığı toplantılarda bulundu.

Açıklamada, suikast için destek sağlamak, kiralık araçlar temin etmek, çetelere yardımda bulunmak ve silah temin etmek suçlamaları ile yargılandı.

Davanın ilişkilendirilmiş ilk iki suçlu, bir Şilili-Haitili adam ve emekli bir Kolombiya ordu subayı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl suçsuz olduğunu iddia eden başka bir eski Kolombiya askeri Mario Palacios'un bu Cuma günü ifadesini değiştirmesi bekleniyor.

Bu ay başlarında, görevi ABD Hükümeti operasyonunu taklit etmeye yardımcı olduğu iddia edilen eski bir ABD Uyuşturucu Yerleştirme Ajansı muhbiri de suçlu olduğunu itiraf etti ve gelecek yılın başında cezalandırılması bekleniyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika Eski Haitili senatör, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye 2021 yılında yapılan suikastte parmağı olduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika


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