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TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi - Son Dakika

TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi

24.11.2021 12:05
TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi

Vefat eden 42. Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat eden 42. Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Bakan Güneş için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Güneş için saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Güneş'in cenazesi, perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek. - ANKARA

TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi
TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi
TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi
TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi
TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi

Hasan Fehmi Güneş, Süleyman Soylu, Cenaze, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için tören düzenlendi - Son Dakika
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