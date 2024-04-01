Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com\'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı

Politika

Sonuçları heyecanla takip edilen 31 Mart yerel seçimi değerlendirmek üzere Haberler.com'a konuk olan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, önemli açıklamalarda bulundu.

"SONUÇLARIN TAMAMI ŞAŞIRTTI"

Sürpriz seçim haritası hakkında yorum yapan Toker, "Sonuçların tamamı şaşırttı, kimse bu kadar fark beklemiyordu. Erdoğan'ın mental yorgunluğu, Erdoğan'da masal kalmadı. AKP'nin seçmene yönelik hikayeleri bitti." dedi.

"MEVCUT DURUMDA ERKEN SEÇİM GÖRMÜYORUM"

Yerel seçimlerde CHP'nin başarısı üzerinden bir erken genel seçim ihtimalini de değerlendiren Toker, "Erken seçim sözü bize parlamenter sistemde kalan bir alışkanlık, mevcut durumda erken seçim görmüyorum. 10 ay önce seçilmiş bir meclis erken seçim kararı alamaz." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İSTİFA ETMELİ"

"Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesi lazım" diyen Toker, "Şu durum başka partide olsa genel başkan istifaya davet edilir. AK Parti'nin kendini istifaya davet etmesi lazım." dedi.

Toker, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben sadece duyumlardan gidiyorum, Adıyaman'ın kaybedildiğini duydum, o beni şaşırttı. Geneldeki sonucu beni şaşırttı. Bu krediyi muhalefetin iyi kullanabilmesi lazım. 2028'e doğru bir ipte kaç cambaz yürüyecek ona bakacağız. İmamoğlu'na mı, Mansur'a mı, Özgür Özel'e mi? Bu akşam ki sonuçlardan sonra bazı marjinal partiler geleceklerini sürdürmeyecekler 'Gelecek, Deva, Memleket belki İYİ Parti' Türk siyasetinde merkez sağ boşluğu devam ediyor. 4 sene içerisinde bir merkez sağ parti kurulma girişimi olabilir."