Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı parayı iade etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı parayı iade etti

15.04.2022 15:35
Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı parayı iade etti

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, görevdeyken kızının düğünü için Avusturyalı milyarder James Parker'den aldığı 20 bin doları iade etti.

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, görevdeyken kızının düğünü için Avusturyalı milyarder James Parker'den aldığı 20 bin doları iade etti.

İsrail İstihbarat Şefi Mossad eski Başkanı Yossi Cohen görevde olduğu 2016 yılında kızının düğünü için Avusturyalı milyarder James Parker'dan 20 bin dolar nakit para almıştı. İsrail medyasının olayı ortaya çıkarmasının ardından eski başkan hakkında soruşturma açılmıştı. Gerçekleştirilen soruşturmaların ardından Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı 20 bin dolar nakit parayı iade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cohen'in Parker'dan aldığı parayı Mossad'ın hukuk danışmanına bildirdiği ve bu durumun yasa dışı gerçekleşmediği belirtildi. Açıklamada, "Olay, ilgili tüm hususlar dikkate alınarak kanuna uygun bir şekilde incelendi" denildi.

Eyalet Savcılığı, Cohen'in davasında daha fazla soruşturmaya mı yoksa dosya kapatmaya mı gidileceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Cohen katıldığı bir televizyon programında parayı kabul etmesinin büyük bir hata olduğunu ve iade edeceğini söylemişti. - TEL AVİV

YORUMLAR
500
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine kınama Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine kınama İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

İsrail, Mossad, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı parayı iade etti - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:44:01. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı parayı iade etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement