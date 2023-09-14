Eskil Belediye Başkanı'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı - Son Dakika

Eskil Belediye Başkanı'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı

Eskil Belediye Başkanı\'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı
Son Güncelleme: 14.09.2023 10:53

AKP'li Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Fehmi Belgemen, tefecilik suçundan hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 1 aydır aranıyordu. Konya'da yapılan polis baskınıyla yakalanan Belgemen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tefecilik suçu nedeniyle mahkemenin hakkında verdiği 4,5 yıl hapis cezasının ardından 1 aydır aranan Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Konya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

TEFECİLİK SUÇUNDAN 4,5 YIL HAPİS CEZASI

Aksaray Eskil ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Fehmi Belgemen, tefecilik iddiasıyla geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış ve ifade vermesinin ardından olay adliyeye intikal etmişti. Çok sayıda POS cihazı bulunan Belgemen, 'para kırma' olarak tabir edilen işleri yaptığından tefecilik suçundan yargılanmıştı. Mahkeme, Fehmi Belgemen hakkında 4,5 yıl hapis cezası verdi.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GEZİYORMUŞ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Belgemen, iddialara göre kardeşinin kimliğiyle gezdiği için aramalara takılmadı. Ancak Belgemen, ihbar üzerine polis baskınıyla dün Konya'da yakalandı. Parmak izi sorgulamasıyla kimliği tespit edilen Belgemen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Eskil Belediye Başkanı'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskil Belediye Başkanı'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı - Son Dakika
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