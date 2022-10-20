Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi

20.10.2022 15:07
Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi

Eskişehir gelişmesine göre Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya'yı gezmeye devam ediyor.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya'yı gezmeye devam ediyor. Erdoğan, bugün Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü mahallelerindeki pazarları gezerek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Reşat Erdoğan güne Sıtmapınarı semtinde bulunan pazarın esnaflarıyla kahvaltı yaparak başladı. Erdoğan, pazar esnafının büyük bir özveri ile çalıştığını ifade ederek, " Pazarcı kardeşlerim sabahtan akşama kadar çalışıp helalinden ailesinin nafakasını çıkarıyor. Sıkıntılar elbette var ama bu sıkıntılar inşallah yakında bitecek. Hepinize bol kazançlar diliyorum" dedi.

Reşat Erdoğan'la karşılaşan vatandaşlar, Erdoğan'ı siyasette görmek istediklerini kendisine ilettiler. Reşat Erdoğan, " Aktif olarak siyasete girip girmeme konusunu da bir karar verirsem gelip size soracağım. Benim zaten dünya görüşüm belli. Partim de belli. Karar verirsem gelip sizinle istişare eder ve kendimi size teslim ederim" şeklinde konuştu.

Kiltepe mahallesindeki pazar gezisine mahalle muhtarı Celal Demirtaş'da katıldı. Gezilerde, Reşat Erdoğan, pazarcı esnaflarına poşet, pazardan alışveriş yapan vatandaşlara da pazar arabası dağıttı.

Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya 3. sayfa haberi: Malatya'da duruşma öncesi kavga: 6 yaralı Malatya 3. sayfa haberi: Malatya'da duruşma öncesi kavga: 6 yaralı Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi

Reşat Erdoğan, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement