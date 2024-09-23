Esnafa Siftah Parası ve Mektup

Politika

Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri, gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, kapının önündeki zarftan 5 TL siftah parası çıkınca şaşırdı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları üyeleri 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle gece vakti kentte kepenkleri kapalı dükkanları tek tek gezerek mektup bıraktı. Mektubun içinde YRP Genel Başkan Fatih Erbakan'ın mesajı ile 5'er lira da siftah parası yer aldı. Esnaf, bu eski geleneği yaşattıkları için partili gençlere teşekkür etti. - BİLECİK