Estonya, İsrail'den 500 adet anti-tank füzesi satın alacak - Son Dakika

Estonya, İsrail'den 500 adet Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesi sipariş etti. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek ilk teslimat, eğitim füzeleri gibi yardımcı teçhizatı içerecek.

Estonya medyasında yer alan habere göre Estonya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirket Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesinden 500 adet sipariş verdi. Estonyalı askeri yetkililer söz konusu füzelerin ülkenin tanksavar savunma kapasitesini önemli ölçüde arttıracağını belirtirken, eğitim füzeleri gibi yardımcı teçhizatı içerecek ilk teslimatın bu yıl içerisinde yapılacağı ifade edildi. Estonya Genelkurmay Başkanı Eero Rebo yeni füzelerin önceye kıyasla orduya daha etkin muharebe gücü sağlayacağını, düşmanı daha uzak mesafeden isabetli bir şekilde etkisiz hale getirmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Estonya, füzelere ek olarak yeni silahların orduda kullanılmaya başlanması esnasında ortaya çıkacak maliyeti düşürecek, aynı zamanda savaş alanında askeri birimlerin etkinliğini önemli ölçüde arttıracak eğitim teçhizatları da satın alacak.

Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesi 2 kilometre menzile sahip, "ateşle ve unut" tipi bir füze sistemi. Estonya kısa süre önce de İsveç merkezli savunma ve havacılık şirketi SAAB'dan 300 adet Carl-Gustaf M4 silah sistemi satın almıştı. - TALLİNN