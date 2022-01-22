Üye Girişi
Estonya, İsrail'den 500 adet anti-tank füzesi satın alacak - Son Dakika

Estonya, İsrail'den 500 adet anti-tank füzesi satın alacak

22.01.2022 17:02
Estonya, İsrail'den 500 adet anti-tank füzesi satın alacak

Estonya, İsrail'den 500 adet Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesi sipariş etti.

Estonya, İsrail'den 500 adet Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesi sipariş etti. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek ilk teslimat, eğitim füzeleri gibi yardımcı teçhizatı içerecek.

Estonya medyasında yer alan habere göre Estonya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirket Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesinden 500 adet sipariş verdi. Estonyalı askeri yetkililer söz konusu füzelerin ülkenin tanksavar savunma kapasitesini önemli ölçüde arttıracağını belirtirken, eğitim füzeleri gibi yardımcı teçhizatı içerecek ilk teslimatın bu yıl içerisinde yapılacağı ifade edildi. Estonya Genelkurmay Başkanı Eero Rebo yeni füzelerin önceye kıyasla orduya daha etkin muharebe gücü sağlayacağını, düşmanı daha uzak mesafeden isabetli bir şekilde etkisiz hale getirmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Estonya, füzelere ek olarak yeni silahların orduda kullanılmaya başlanması esnasında ortaya çıkacak maliyeti düşürecek, aynı zamanda savaş alanında askeri birimlerin etkinliğini önemli ölçüde arttıracak eğitim teçhizatları da satın alacak.

Spike SR hassas güdümlü anti-tank füzesi 2 kilometre menzile sahip, "ateşle ve unut" tipi bir füze sistemi. Estonya kısa süre önce de İsveç merkezli savunma ve havacılık şirketi SAAB'dan 300 adet Carl-Gustaf M4 silah sistemi satın almıştı. - TALLİNN

YORUMLAR
500

Estonya, İsrail, Spike, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Estonya, İsrail'den 500 adet anti-tank füzesi satın alacak - Son Dakika


Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
MAK'dan 5750 kişilik dev anket! İttifaklar kafa kafaya, yeni kurulan partiler yükselişte MAK'dan 5750 kişilik dev anket! İttifaklar kafa kafaya, yeni kurulan partiler yükselişte         
21:06
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
22:00 Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki topladı
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
20:56 Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum
20:23 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
20:20 Gol kaçırma rekoru kıran Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den şaşırtan benzetme: Burak Yılmaz misali
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 23:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Estonya, İsrail'den 500 adet anti-tank füzesi satın alacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement