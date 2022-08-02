Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika
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Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu

02.08.2022 17:19
Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Zaman bulduğu her fırsatta Malatya'ya gelerek vatandaşlarla bir araya gelen Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, dün de Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'ni ziyaret ederek burada mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle halkı ile sohbet eden Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan imkanlar ölçüsünde yardım ve desteklerinin devam edeceğini söyledi. Bir takım farklılıkların ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, " Bizim hassasiyetimiz vatan, millet ve bayraktır. Bu değerlerle sorunu olmayan herkes kardeşimizdir" dedi.

Toplantıya katılan Başharık Mahallesinden bazı vatandaşlar da, imarla ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, " Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz ama çözüm için adım atılmıyor. Kısa zamanda çözüm bekliyoruz" diye konuştular.

Reşat Erdoğan kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Reşat Erdoğan, Yeşilyurt, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika

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