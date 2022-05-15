Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

15.05.2022 18:23
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime girme hakkına sahip 27 siyasi parti arasında en fazla üye kaydeden parti olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime girme hakkına sahip 27 siyasi parti arasında en fazla üye kaydeden parti olduklarını söyledi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığının İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de halkın bir numaralı gündem maddesinin ekonomik sıkıntılar olduğuna değinen Erbakan, milletin derdine derman olmak için yola çıkan Yeniden Refah Partisi'nin de bir numaralı gündem maddesinin ekonomi olduğunu kaydetti.

İktidara gelmeleri halinde öncelikle denk bütçe yapacaklarını aktaran Erbakan, gelirinden daha fazlasını harcama yetkisini tüm kurumların elinden alacaklarını, faiz ödemelerini azaltacaklarını ve kısa sürede sıfıra indireceklerini, israfın önüne geçeceklerini söyledi.

Partilerinin üye kaydında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

"İktidar partisi de havası ve parası çok bol olan partiler de dahil olmak üzere seçime girme hakkına sahip 27 parti içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduk. Bu başarı çok büyük manalar ifade etmektedir. Çünkü bizim onlar gibi televizyon kanallarımız, gazetelerimiz, internet haber sitelerimiz yok. Onlar gibi cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bizi ön plana çıkarmıyorlar.

Bizim onlar gibi mecliste milletvekillerimiz yok. Yüzlerce belediye başkanımız yok, onlar gibi devletten hazine yardımı almıyoruz. Dış güçlerin desteğini, rüzgarını arkamıza anlamışız, Allah muhafaza buyursun. Bütün bunlara rağmen hepsini geçip başa güreşen ve bu ay Yargıtay'ın resmi ilanında olduğu gibi en fazla üye kaydeden parti Yeniden Refah Partisi oldu."

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt İzmit Belediyesi Üst Yönetimi 'Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliği'ne Katıldı İzmit Belediyesi Üst Yönetimi 'Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliği'ne Katıldı

Hizb-i İslami Partisi, Fatih Erbakan, Refah Partisi, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 19:23:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement