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FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı

22.01.2022 11:59

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

DEVA PARTİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Deva Partisi, Kastamonu, Terör, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı - Son Dakika
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