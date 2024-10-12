FETÖ İçinde Kopmalar Yaşanıyor

Politika

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) mensupları, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından birbirine düştü.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi ile Fetullahçı terör örgütünün gerçek yüzü hem toplum hem de örgüt mensupları tarafından görülmeye başlandı. 15 Temmuz ile örgütün gerçek amacının ortaya çıkması kopmaları da beraberinde getirdi.

FETÖ gerçekleri "f-watch.net"te

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "f-watch.net" internet sitesi de örgütün riyakarlığı ile yüzleşmiş FETÖ'cüler tarafından 2021 yılında kuruldu. ABD'de yaşayan ve örgüt içinde muhalif hale gelen bu FETÖ mensupları amaçlarını "Demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmak" olarak anlatıyor.

Örgütte yaşananlara şahit olan FETÖ'cü muhalif kişiler "Sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdit olan FETÖ hakkında gerçekleri ortaya çıkarmayı" hedeflediklerini de vurguluyor.

FETÖ'cüler FETÖ'nün gerçek yüzünü ifşa etti

Sitede son olarak Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Konu ile ilgili yapılan haberde, Nisan ayından bu yana bunama dahil ciddi sağlık sorunları yaşayan Fetullah Gülen'in rızası olmadan yapılan adres değişliğine, FETÖ yönetiminin karar verdiği vurgulandı.

Bu adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz'un baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi.

Terör örgütü lideri Gülen'in konakladığı bir milyon dolar değerindeki bu evin, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı da belirtildi.

Ayrıca sitede yapılan paylaşımda, örgütten hiçbir zaman para almadığını iddia eden Cevdet Türkyolu'nun, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca ABD doları değerinde çok sayıda mülke sahip olduğunun tespit edildiğine de yer verildi. - ANKARA