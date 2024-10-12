FETÖ İçinde Kopmalar Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

FETÖ İçinde Kopmalar Yaşanıyor

FETÖ mensupları, 15 Temmuz sonrası örgütün gerçek yüzünü ifşa etmeye başladı.

12.10.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) mensupları, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından birbirine düştü.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi ile Fetullahçı terör örgütünün gerçek yüzü hem toplum hem de örgüt mensupları tarafından görülmeye başlandı. 15 Temmuz ile örgütün gerçek amacının ortaya çıkması kopmaları da beraberinde getirdi.

FETÖ gerçekleri "f-watch.net"te

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "f-watch.net" internet sitesi de örgütün riyakarlığı ile yüzleşmiş FETÖ'cüler tarafından 2021 yılında kuruldu. ABD'de yaşayan ve örgüt içinde muhalif hale gelen bu FETÖ mensupları amaçlarını "Demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmak" olarak anlatıyor.

Örgütte yaşananlara şahit olan FETÖ'cü muhalif kişiler "Sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdit olan FETÖ hakkında gerçekleri ortaya çıkarmayı" hedeflediklerini de vurguluyor.

FETÖ'cüler FETÖ'nün gerçek yüzünü ifşa etti

Sitede son olarak Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Konu ile ilgili yapılan haberde, Nisan ayından bu yana bunama dahil ciddi sağlık sorunları yaşayan Fetullah Gülen'in rızası olmadan yapılan adres değişliğine, FETÖ yönetiminin karar verdiği vurgulandı.

Bu adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz'un baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi.

Terör örgütü lideri Gülen'in konakladığı bir milyon dolar değerindeki bu evin, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı da belirtildi.

Ayrıca sitede yapılan paylaşımda, örgütten hiçbir zaman para almadığını iddia eden Cevdet Türkyolu'nun, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca ABD doları değerinde çok sayıda mülke sahip olduğunun tespit edildiğine de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika FETÖ İçinde Kopmalar Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
18:37 ’Hatay benim şahsi meselem’ diyen Özel’e manidar yanıt 'Hatay benim şahsi meselem' diyen Özel'e manidar yanıt
18:26 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
18:25 ’Yeni Epstein’ vakası Diddy olayında çarpıcı iddia: Annesini feda etmeyince öldürüldü 'Yeni Epstein' vakası Diddy olayında çarpıcı iddia: Annesini feda etmeyince öldürüldü
18:03 Yılmaz Vural’dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler
17:57 İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
17:45 Komşularıyla davalık olan esnaftan akıl almaz intikam Komşularıyla davalık olan esnaftan akıl almaz intikam
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 15:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ İçinde Kopmalar Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.