Fidan'dan Suriye Mesajı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli kendi topraklarına dönebilecektir. İnşallah daha güzel günlerin Suriye halkını beklediğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana süreciyle Suriye'de devam eden çatışmalara ara verilmesini ve rejime halkıyla barışması için zaman sağlamıştık ama bunu değerlendirmedi. Özellikle son aylarda Cumhurbaşkanımızın, Suriye'de yaklaşan süreci öngörerek başlattığı inisiyatifin Suriye rejimi tarafından reddedilmesi bizleri haklı çıkaran gelişmelerin yaşanmasına yol açtı. Bu sabah itibarıyla Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini kendilerinin belirleyeceği yeni bir güne başladı. Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin yaralarının sarılması, birliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa sorumluluk üstlenmeye hazır. Bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştıracağız. Bu sayede, evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli kendi topraklarına dönebilecektir. İnşallah daha güzel günlerin Suriye halkını beklediğini hep beraber göreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA