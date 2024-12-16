Fidan ve Veldkamp Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı. Suriye bağlamında kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı. Bakan Fidan ayrıca, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Görüşmede Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA