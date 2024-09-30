Fındıkta Modern Tarım Umutları - Son Dakika
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Politika

Fındıkta Modern Tarım Umutları

Fındıkta Modern Tarım Umutları

Usta, fındık üretimini artırarak dünya piyasasında değer kazanacağını belirtti.

30.09.2024 14:47
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "İnşallah önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımızın açıkladığı bu yeni modern tarım üretimi ile biz fındığın çok iyi şekilde değerleneceğine ve katma değerli ürün halinde dünya piyasasında çok daha kıymetli yerlere kavuşacağına inanıyoruz." dedi.

Usta, Yeşil Giresun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Giresun'da teşkilatlar ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Tek isteklerinin ülke ve ülkenin bütünlüğü için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmek olduğunu dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefetin kendi içerisindeki dağınıklığı ve karışıklığının ülkenin hizmetlerine yansımaması için büyük bir çaba, büyük bir gayret içerisindeyiz. Gündemimizde erken bir seçim yokken şimdiden seçim tartışmaları, şimdiden aday tartışmaları, kimin aday olacağı, olmayacağı şeklindeki tartışmaların, ülkenin gündemini meşgul etmekten başka bir şeye yaramadığının farkındayız. Önümüze bakmak, bu ülkeyi geliştirmek için neler yapmamız gerekiyorsa ortak çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bizim bugüne kadar attığımız her adımda önceliğimiz, ülkemizin menfaatleri ve bu ülke sınırları içerisindeki her bir vatandaşımızın güven, huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır."

Usta, fındığın bölgenin en önemli konusu olduğuna işaret ederek, "Fındık tarımı yapılan tüm şehirlerdeki milletvekillerimizle Fındık Çalışma Grubu oluşturduk. Grup Başkanvekili olarak da grubun başında ben varım. Belli periyotlarla düzenli toplanarak tüm illerimizdeki sorunları, fındığın üretimi ile ilgili veya fındığın üretim aşamasındaki sorunlarla ilgili, kokarca da dahil olmak üzere toplantılarımızı yaparak, Bakanlığımızın yetkilileri ile görüşerek, planlamaları yaparak daha iyi neler yapılması gerektiğini bizzat çalışıyoruz." diye konuştu.

"Burada yaşanan sorunlardan haberi yok." diyen muhalefet milletvekillerinin tam tersine her türlü sorunun çok iyi farkında olduklarını kaydeden Usta, "Çok ciddi mücadele halindeyiz. Bu konuda hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hem de milletvekillerimizin, çiftçimizin, herkesin birlikte çalıştığını bir kere daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Usta, fındığın üretiminin artırılması, kaliteli fındık üretiminin sağlanması ve dünya piyasasında çok daha güçlü bir fındık piyasasına sahip olunmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğinin farkındayız. Bizde bu kapasite var. Yeter ki insanlarımıza fırsat ve imkan verelim. Bu konuda hem FİSKOBİRLİK'in hem Tarım ve Orman Bakanlığının hem de TMO'nun yapması gereken ne varsa her türlü çalışmayı destekliyor ve yakinen takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımızın açıkladığı bu yeni modern tarım üretimi ile biz fındığın çok iyi şekilde değerleneceğine ve katma değerli ürün halinde dünya piyasasında çok daha kıymetli yerlere kavuşacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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