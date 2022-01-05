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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı gerçekleşti

05.01.2022 03:18
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir " dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir " dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi 2'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılan toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Bakan Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fiyat İstikrarı Komitesi 2'nci toplantımızı gerçekleştirdik. Enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımları konuştuk" ifadelerine yer verildi.

Enflasyon gelişmelerinin ele alındığı belirtilen toplantıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir. Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Toplantıda alınan kararlar ise şu şekilde sıralandı:

"Komite tarafından; arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına, tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına, arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine, enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." - ANKARA

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Maliye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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