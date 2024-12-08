Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı açıklaması

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karara bugüne kadar Netanyahu hiçbir zaman, bundan önce de verilmiş kararlar var, uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması dünyada özellikle İsrail karşıtı ülkelerin bir onur mücadelesini kazanmış olmalarıdır. Bu çok önemliydi. Böyle bir karar verilmiş oldu. Netanyahu kendi ülkesinde inşallah oradaki mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak.