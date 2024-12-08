Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahinbey Belediyesi'ne övgü

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahinbey Belediye'mizin 218 bin öğrencimizi ecdadımızla buluşturduğu Çanakkale gazileri başta olmak üzere gençlerimize yönelik faaliyetlerini de takdirle karşılıyoruz. CHP'li belediyeler ile AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediyeciliği arasındaki temel farklardan biri işte budur. Biz mazi ile ati arasında sağlam köprüler kurmayı hedefliyoruz. Onlar ise gençlerin hayallerine set çekmenin umutlarını kırmanın batıdaki marjinal akımları 'özgürlük' maskesiyle ülkemize taşımanın derdindeler.