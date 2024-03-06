AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, ORKENT çalışanlarıyla buluştu

Politika

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, belediye birimlerine yaptığı veda ziyaretleri kapsamında ORKENT çalışanlarıyla buluştu. Programda Başkan Genç'e AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Salih Akkoç, Hak-İş İl Başkanı Engin Erbaşaran, Özsağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Abdüsselam Başaran, Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı Şevket Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle ORKENT Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

ORKENT çalışanlarıyla helalleşen Başkan Genç, 31 Mart'tan sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mesai birlikteliğine devam edeceklerini dile getirdi.

ORKENT çalışanlarına hitabında Ortahisar Belediyesi'ni 31 Mart'tan sonra çok emin ve güvenilir ellere bırakacağı düşüncesini ileten Başkan Genç, şöyle konuştu: "Cenabı Allah nasip ederse, 31 Mart itibarıyla Ortahisar'ımızı emin bir el, güvenli bir el olarak devretmeyi düşündüğümüz, inandığımız Ortahisar Belediye Başkan Adayımız Ergin Aydın Bey kardeşimizle beraber sizlerle buluşmak istedik. Esasında 10 yıldır bu kurumun kurucusu, yöneticisi ve sizlerin başkanı olarak hizmet ettiğimiz ve şu anda da yeni bir seçimin arifesinde olduğumuz bu süreçte bir kısım mesai arkadaşlarımızla çalışma alanlarında buluştuk. Çok şükür şehrimizin her tarafından projelerimiz, hizmet ünitelerimiz, sizlerin çalıştığı alanlar var. ORKENT bünyesinde ve akvaryumda çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımızla hep beraber kahvaltı ortamında, daha samimi bir ortamda buluşmayı düşündük."

Belediyenin bütün birimlerinde çalışanların aynı zamanda belediyenin temsilcisi olduğunu ve belediyenin başarısında çok büyük emeklerinin olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Ben öncelikle bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetler, göstermiş olduğunuz emekler, göstermiş olduğunuz gayret nedeniyle Ortahisar Belediyemizin ürettiği hizmetler ve halkımız nezdinde yapılan bu çalışmaların oluşturduğu güven, takdir, itibar ve bu emeğin sahibi olarak bugüne kadar sizlere bu hizmetlerinizden ötürü çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü bu iş sadece belli bir zamanda diliminde çalışıp bir ücret kazanmak işi değildir. Belediyecilik, hepiniz biliyorsunuz bir ücret kazanma işi değildir. Belediyemizin temsilcisi olarak Ortahisar adına attığınız adımlar, yaptığınız çalışmalarla beraber hepiniz bu takdirde bir emeğin parçası ve sahibi oldunuz. Bu takdiri kazanmak hem de bu kurumun başı sıfatıyla Cumhurbaşkanımız tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmemde ben yürekten inanıyorum ki, bu güzel kadromuzun büyük bir emeği, katkısı var. Bu işler tek başına olmuyor, bu işler ekip işi Yüzme havuzumuza gelen vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri belediyemizin artısı olarak yazılıyorsa bunda sizin gayretlerinizin çok büyük payı vardır. Akvaryumumuzda, müzelerimizde ve parklarımızda da aynı şekilde Bu dönem çok şükür, ilçemizi halkımıza dokunan, halkımızın yaşam standardını daha yukarıya taşıyan hizmetlerle donattık. Bu gelen başarının altında sizlerin çok büyük emeği vardır" diye konuştu.

"Belediyemizin çalışmalarında katkınız büyük"

Başkan Adayı Ergin Aydın'ın Ortahisar'da hizmet bayrağını daha yukarıya taşıyacağına inandığını ifade eden Başkan Genç, "Bu süre zarfından hem ORKENT'imiz hem Akvaryumumuz kuruluşundan itibaren görev alan mesai arkadaşlarımızla bir hakkımız, hukukumuz oluştu. Bu bir veda değil, yine mesai birlikteliğimiz devam edecek. Büyükşehir'de de olsa aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Ben buradaki bütün mesai arkadaşlarıma bizden yana hakları varsa helal ediyorum. Sizlerin de helal etmesini istiyorum. Çünkü bu kısa ömrün ne zaman hitama ereceğini biz bilemiyoruz. Bu vesileyle Allah (C.C.) nasip ederse, halkımızın, önce sizlerin tabi desteğini arkamda hissederek yürüdüm. Başarımıza bunun da büyük katkısını olduğunu düşünerek böyle konuşuyorum. Bayrağı bizden devralarak daha yukarılara taşıyacağına inandığım Ergin Aydın Başkanlığında bu çalışmaları yürüteceksiniz. Ben Ergin Aydın ile partimizin kuruluşundan itibaren yol arkadaşlığı yapıyorum. Bundan tam yirmi yıl önce ben il başkanıydım, Ergin Aydın Bey merkez ilçe başkanıydı. 20 yıl sonra bu yürüyüşümüz bu sefer belediyelerde kesişti. Çok güzel bir kardeşlik hukuku içerisinde çalıştık. Şimdi bu hukuku kendisi Ortahisar'da ben Büyükşehir'de devam ettireceğiz. Allah nasip etti, bu güzel topraklara bu şehrin evlatları olarak hizmet ettik. Nasip olursa aynı anlayış doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hepsi yüz akı projeler"

ORKENT bünyesindeki projelerin hepsinin prestij projesi olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, "Şu ana kadar Seyir Terası'mıza 1,5 milyon ziyaretçi gelmişse ve akvaryumda 500 bini aşan bir ziyaretçi varsa, diğer alanlarımıza 10 binlerce kişi geliyorsa bu projeler hem şehrimize yakışan ama belediyemizin de yüz akı projeleri, prestij projeleridir. Bu çalışma alanlarında da sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar yaptığınız emeğe, katkılara bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve sizlere kazasız, belasız güzel bir çalışma dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, konuşmasının son bölümünde içinde uhde kalan ORKENT ve Akvaryum'da çalışan personelin sendikalı olmasına yönelik düşüncelerini Ergin Aydın'a ileterek göreve geldiğinde Aydın'dan bu yönde adım atmasına yönelik ricasını iletti.

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın ise konuşmasında 31 Mart'tan sonra hem Ortahisar'da, hem bütün ilçelerde Trabzon'un yıldızını parlatacaklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İnşallah başkanımızın yaptığı projelerin ikinci etabını yapacağız. Boztepe Seyir Terası'nın devamını yapacağız. Yine bir ilk olan akvaryumun hemen üstünde 3D müzesi yapacağız. Yeni hayvan hakları kanununa göre şimdi hayvanları kafeslerde sergileyemiyorsunuz. Gençlerimizin hayvanları tanıması için 3 boyutlu böyle bir uygulamaya geçeceğiz. 'En Mutlu Köy' projemizin ikinci etabını yapacağız. Sizler kısacası Trabzon'un her tarafına dokundunuz. Bu dokunuşları bir estetikle birlikte şehrimize yansıttınız. İnşallah bundan sonra devamlılığını sağlayacağız, hem de üzerine neler yapabiliriz, bunun çalışmalarını yapacağız. Daha önceden belediyecilik tecrübem var. Mühendislikle belediyeciliği birleştirdiğimiz zaman Trabzon'un yıldızı olan Ortahisar'ımızı en iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Ahmet Başkanımızla abi-kardeş ilişkimiz var. İnşallah 31 Mart'tan sonra da bütün Trabzon'un yıldızını birlikte parlatacağız."

Sendika çalışanlarına müjde

Başkan Genç'in ORKENT ve akvaryum çalışanlarının sendikalı olmasına yönelik ricasına da değinen Aydın, her çalışanın güvenceye kavuşması gerektiğini belirterek şunları aktardı:

"Bir çalışanın hem çalıştığının karşılığını alabilmesi, hem de güvenceleri olması gerekir. Bu noktada sayın başkanımız ipuçlarını verdi. İçinde uhdeydi. Buradaki arkadaşlarımız sendikalı değildi. Biz de sayın başkanımızın içindeki uhdeyi yerine getirme noktasında en azından büyükşehirdeki makamına oturmadan bu müjdeyi vermek istiyorum dedi, bize Artık bundan sonra sendikalı olacaksınız arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun." - TRABZON