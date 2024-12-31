Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur'dan yeni yıl mesajı

Politika

GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, yeni yıl mesajında " Türkiye'yi yönetenlerin ve onlara 'ana muhalefet' edenlerin gündemi yurttaşın geçim derdi değil. Onlar bugünlerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın nasıl serbest kalacağını ve nerede ikamet edeceğini tartışıyor. Yeni yıla sözümüz olsun, canımıza kastedenlerle uzlaşmayacak, anlaşmayacağız" dedi.

Şahindur, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Yurttaş Birlikteliği Mitingi'nde 'İktidarı size dar ederiz' dedi. Asgari ücret tartışması bile bir mitingle kapanmış gibi görünüyor. O mitingde duyduğumuz 'İktidarı size dar ederiz' söylemi, günü kurtarmaktan öteye geçmiyor. Söyleyeninin bile inanmadığı sözlere artık yurttaşın karnı tok çünkü" diye konuştu.

Şahindur, "Onların gündemi yurttaşın geçim derdi değil. Onlar bugünlerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın nasıl serbest kalacağını ve nerede ikamet edeceğini tartışıyor. Yeni yıla sözümüz olsun; canımıza kastedenlerle, ülkemizin düşmanlarıyla dost olanlarla uzlaşmayacak, anlaşmayacağız" ifadeleriyle bitirdi" ifadelerini kullandı.

Şahindur, "Teröre kurban verdiğimiz binlerce öğretmenimizi, memurumuzu da unuttular. Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, daha 24 yaşında bu devlete, bu devletin çocuklarına hizmet verirken terör kıymıştı ona da. Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in haberi, ailesine bir çadırda verilebilmişti. Çünkü ailesi depremde evlerini kaybetmişti. Suriye'de şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın acılı babası Mehmet Kılıç'ı hatırlayın. Bugünleri görmeden bir yıl önce bu dünyadan göçtü ama o bakışlarını unutan var mı" dedi.