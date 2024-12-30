GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş 2024'ü Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş 2024'ü Değerlendirdi

GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş 2024\'ü Değerlendirdi

Uğur Toptaş, 2024 yılı ekonomik durumu ve sosyal sorunlar hakkında yaptığı açıklamalarda asgari ücret, emeklilerin durumu ve güvenlik meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılı için ise erken seçim beklentilerini dile getirdi.

30.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla 2024 yılı değerlendirmelerini paylaştı.

Toptaş açıklamasında, "Bir senenin daha sonuna geldik. 17 bin TL olan asgari ücretimiz, 22 bin 104 TL oldu. Peki, 2025'in ilk 3 ayında satın alma gücündeki, karşılığını biliyor musunuz? Artık 13 bin 700 TL'lik bir satın alma gücü var. Emekli yılı olan 2024'tü. Şimdi 2025'te emeklilerimiz ne olacak, nerede yaşayacaklar. Nerde barınacaklar, ne yiyecekler? Demek ki 2025'te, 2024 senesini mumla arayacaklar" dedi.

Toptaş, "2024'te İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete liderleri ve uyuşturucu baronlarının çoğu Türkiye'de yakalandı. 2024 senesinde ithal çeteler bize yetmedi. Yerli ve milli bir çete oldu; Yenidoğan Çetesi, evlatlarımızı koruyamadık. Kundaktaki savunmasız yavrularımızı koruyamadık. Peki ne yaptık? Sadece bebeklerimizi mi koruyamadık? Kadınlarımızı ve çocuklarımızı da koruyamadık. 2024'te Cinayetler hız kesmeden devam etti. Sıla bebek ve Narin bebeği de koruyamadık" diye konuştu.

Toptaş, "Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay, cezaevinde tutulurken, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılması için çağrıda bulundu. Biz ne çıkmasına ne konuşmasına ne de bu trajediye asla izin vermeyeceğiz " dedi.

Toptaş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milli uçak gemisi tasarımına başlandı, Reis sınıfı Denizaltı Piri Reis Mavi Vatan'a açıldı. Hürjet Süpersonik uçuşunu yaptı. Yeni nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu. Anka 3 atış testini geçti. Yerli ve Milli savunma sanayimiz, yüz akı oldu bizi gururlandırdı.Paralimpik sporcularımız da Paris Olimpiyatlarında tarih yazdı, madalyalar da rekor kırdı.

İlk Türk astronotu uzaya çıktı. 2024' ün en favorisi 31 Mart seçimleri oldu. Milletimiz bir sonu başlattı. Darısı 2025'in başına Türkiye'm. 2025 dileklerimiz toplumumuzun sabırsızlıkla beklediği erken seçime gitmek. İyi bir ekonomi, İyi bir eğitim, sağlık, hukuk, adalet iyi bir 2025 yılı diliyoruz. Çiftçiye bereketli bir yıl diliyorum. Esnafa bol kazançlar diliyorum. Ama hepsinden önemlisi, sağlıklı bir yıl diliyorum İyi seneler Türkiye'm."

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş 2024'ü Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş 2024'ü Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.