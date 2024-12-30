GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş 2024\'ü Değerlendirdi

Politika

GENÇ Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla 2024 yılı değerlendirmelerini paylaştı.

Toptaş açıklamasında, "Bir senenin daha sonuna geldik. 17 bin TL olan asgari ücretimiz, 22 bin 104 TL oldu. Peki, 2025'in ilk 3 ayında satın alma gücündeki, karşılığını biliyor musunuz? Artık 13 bin 700 TL'lik bir satın alma gücü var. Emekli yılı olan 2024'tü. Şimdi 2025'te emeklilerimiz ne olacak, nerede yaşayacaklar. Nerde barınacaklar, ne yiyecekler? Demek ki 2025'te, 2024 senesini mumla arayacaklar" dedi.

Toptaş, "2024'te İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete liderleri ve uyuşturucu baronlarının çoğu Türkiye'de yakalandı. 2024 senesinde ithal çeteler bize yetmedi. Yerli ve milli bir çete oldu; Yenidoğan Çetesi, evlatlarımızı koruyamadık. Kundaktaki savunmasız yavrularımızı koruyamadık. Peki ne yaptık? Sadece bebeklerimizi mi koruyamadık? Kadınlarımızı ve çocuklarımızı da koruyamadık. 2024'te Cinayetler hız kesmeden devam etti. Sıla bebek ve Narin bebeği de koruyamadık" diye konuştu.

Toptaş, "Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay, cezaevinde tutulurken, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılması için çağrıda bulundu. Biz ne çıkmasına ne konuşmasına ne de bu trajediye asla izin vermeyeceğiz " dedi.

Toptaş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milli uçak gemisi tasarımına başlandı, Reis sınıfı Denizaltı Piri Reis Mavi Vatan'a açıldı. Hürjet Süpersonik uçuşunu yaptı. Yeni nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu. Anka 3 atış testini geçti. Yerli ve Milli savunma sanayimiz, yüz akı oldu bizi gururlandırdı.Paralimpik sporcularımız da Paris Olimpiyatlarında tarih yazdı, madalyalar da rekor kırdı.

İlk Türk astronotu uzaya çıktı. 2024' ün en favorisi 31 Mart seçimleri oldu. Milletimiz bir sonu başlattı. Darısı 2025'in başına Türkiye'm. 2025 dileklerimiz toplumumuzun sabırsızlıkla beklediği erken seçime gitmek. İyi bir ekonomi, İyi bir eğitim, sağlık, hukuk, adalet iyi bir 2025 yılı diliyoruz. Çiftçiye bereketli bir yıl diliyorum. Esnafa bol kazançlar diliyorum. Ama hepsinden önemlisi, sağlıklı bir yıl diliyorum İyi seneler Türkiye'm."