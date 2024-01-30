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Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir - Son Dakika
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Politika

Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.

30.01.2024 18:26  Güncelleme: 18:30
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'a destek vererek "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" ifadelerini kullandı.

GERGERLİOĞLU'NDAN ATALAY İÇİN DESTEK PAYLAŞIMLARI

Milletvekilliği düşürüldükten sonra hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle cezaevine giren, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası ise serbest bırakılan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliği düşürülen Can Atalay için art arda mesajlar yayınladı.

Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

"ÇATIŞMANIN GALİBİ YARGITAY OLDU"

Gergerlioğlu ilk paylaşımında "Ben öncesinde de vekilliği düşürülen bir milletvekiliyim. Anayasa çiğnenerek kararın Meclis'te okunmasına ilişkin adalet nöbetleri tutmuştum. Şu anda da kamuoyu vicdanı bunu kabul etmiyor. Milletvekillerinin yoğun protestosu oldu. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki çatışmanın şu an için galibi Yargıtay oldu o Yargıtay'ı elleri ile yöneten siyasi iktidar oldu. Bir gün adalet gerçekleşir ve anayasanın uygulanacağı bir zemin olur!" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

"BU BİR İKTİDAR KRİZİDİR"

Gergerlioğlu paylaşımlarına devam ederek "Ben Anayasa Mahkemesi kararı ile geri döndüm! Can Atalay hakkında iki kez alınmış bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Kararlar alınmasına rağmen alt mahkemelerin anayasa maddelerine yorum yapmaları sonucu Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüş oldu! Bu hukuka da kamu vicdanına da uymuyor! Bir an evvel bunun bitirilmesi gerekiyor. Bu bir iktidar krizidir! Benim kararımda Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapılmasını istedi Meclis'ten! Anayasa Madde 14'ü aydınlatacak bir yasa çıkartılmasını istemişti! 1 Temmuz 2021'de bu kararı almıştı ve aradan 2.5 yıl geçti ve AK Parti MHP yönetimindeki Meclis Anayasa Mahkemesi'nin bu önerisini dinlemedi bu kriz ortaya çıktı! Anayasa Madde 14'deki istisna hali ile ilgili düzenlemeyi Meclis yapmalıydı!

Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

"DEMOKRASİYE DARBE YAPILDI"

2.5 yıldır iktidarı ile muhalefeti ile Anayasa Madde 14'ün tanımlanması ile ilgili Meclis'e defalarca hatırlatma yaptım! "Benden sonra diğer vekiller mağdur olabilir." dedim! Mustafa Şentop ve Numan Kurtulmuş itibar etmedi! İki mahkeme birbiri ile çatışıp duruyordu çünkü zamanında gereken yapılmadığı için siyasi iktidar kendisine bahane kalması için bu düzenlemeyi yapmadı! Hatay halkının iradesi ile seçilmiş milletvekili #CanAtalay 'ın milletvekilliği alındı, halkın iradesi ayaklar altına alındı! Demokrasiye darbe yapıldı! Ben, benim vekilliğim düşürülürken Enis Berberoğlu kararına atıfta bulundum. Cezaevine atıldım daha sonra Anayasa Mahkemesi oybirliği ile bana yapılan muamelenin baştan sona ihlal dolu olduğuna karar verdi!

Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

"UMARIM CAN ATALAY DA BİR AN ÖNCE MECLİS'E GELİR"

Benim hakkımdaki karar dokunulmazlığım düştüğü zaman tekrar gündeme gelecek fakat şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan yerel mahkemeler, yargıtay var ve absürt yorumlar yapılıyor! AK Parti'li vekiller itiraz ediyorlar! "Süper temyiz makamı" değildir AYM diyorlar. Benim AYM kararı ile cezaevinden çıkıp 16 Temmuz 2021 günü Meclis'e girdiğim zaman niye itiraz etmediniz? O zaman akıllarına gelmemişti! Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir! Türkiye Toplumuna; anayasanın kale alınmadığı, anayasa mahkemesinin anayasaya uygun aldığı kararları tanımadığı ve ayaklar altına alınabileceği söyleniyor! Anayasa Mahkemesi fiilen kapatılmış durumda! Darbe rejiminin devam ettiğini gösterir!

Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

"İKTİDAR İTİRAZLARA RAĞMEN MİLLETİ ÇİĞNEMİŞTİR"

Anayasa belki siyasi iktidarların hoşuna gitmeyecek kararlar alıyor! Baskıcı iktidarların hoşuna gitmez anayasa ve Anayasa Mahkemeleri! Günümüzdeki iktidarın hiç hoşuna gitmiyor! Milleti ayaklar altına alan bir irade gösteriyor siyasi iktidar, anayasayı ve milleti çiğniyor! Anayasa ayaklar altına alınıyor, halkın iradesi ayaklar altına alınıyor demiştim! Milletin kalbi olan Meclis'e sığınıp adalet nöbetine başlamıştım! Şu anda yapılan milleti çiğnemektir! İktidar dayatma ile zorbalık ile Meclis'teki çoğunluğu ile itirazlara rağmen milleti çiğnemiştir!"

Gergerlioğlu\'ndan Can Atalay\'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis\'e gelir

Sizin düşünceleriniz neler ?

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  • Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir
    18:26 Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir

    "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.

  • TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
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Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir - Son Dakika


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