Gergerlioğlu\'ndan Can Atalay\'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis\'e gelir

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'a destek vererek "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" ifadelerini kullandı.
Milletvekilliği düşürüldükten sonra hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle cezaevine giren, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası ise serbest bırakılan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliği düşürülen Can Atalay için art arda mesajlar yayınladı.
Gergerlioğlu ilk paylaşımında "Ben öncesinde de vekilliği düşürülen bir milletvekiliyim. Anayasa çiğnenerek kararın Meclis'te okunmasına ilişkin adalet nöbetleri tutmuştum. Şu anda da kamuoyu vicdanı bunu kabul etmiyor. Milletvekillerinin yoğun protestosu oldu. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki çatışmanın şu an için galibi Yargıtay oldu o Yargıtay'ı elleri ile yöneten siyasi iktidar oldu. Bir gün adalet gerçekleşir ve anayasanın uygulanacağı bir zemin olur!" ifadelerini kullandı.
Gergerlioğlu paylaşımlarına devam ederek "Ben Anayasa Mahkemesi kararı ile geri döndüm! Can Atalay hakkında iki kez alınmış bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Kararlar alınmasına rağmen alt mahkemelerin anayasa maddelerine yorum yapmaları sonucu Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüş oldu! Bu hukuka da kamu vicdanına da uymuyor! Bir an evvel bunun bitirilmesi gerekiyor. Bu bir iktidar krizidir! Benim kararımda Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapılmasını istedi Meclis'ten! Anayasa Madde 14'ü aydınlatacak bir yasa çıkartılmasını istemişti! 1 Temmuz 2021'de bu kararı almıştı ve aradan 2.5 yıl geçti ve AK Parti MHP yönetimindeki Meclis Anayasa Mahkemesi'nin bu önerisini dinlemedi bu kriz ortaya çıktı! Anayasa Madde 14'deki istisna hali ile ilgili düzenlemeyi Meclis yapmalıydı!
2.5 yıldır iktidarı ile muhalefeti ile Anayasa Madde 14'ün tanımlanması ile ilgili Meclis'e defalarca hatırlatma yaptım! "Benden sonra diğer vekiller mağdur olabilir." dedim! Mustafa Şentop ve Numan Kurtulmuş itibar etmedi! İki mahkeme birbiri ile çatışıp duruyordu çünkü zamanında gereken yapılmadığı için siyasi iktidar kendisine bahane kalması için bu düzenlemeyi yapmadı! Hatay halkının iradesi ile seçilmiş milletvekili #CanAtalay 'ın milletvekilliği alındı, halkın iradesi ayaklar altına alındı! Demokrasiye darbe yapıldı! Ben, benim vekilliğim düşürülürken Enis Berberoğlu kararına atıfta bulundum. Cezaevine atıldım daha sonra Anayasa Mahkemesi oybirliği ile bana yapılan muamelenin baştan sona ihlal dolu olduğuna karar verdi!
Benim hakkımdaki karar dokunulmazlığım düştüğü zaman tekrar gündeme gelecek fakat şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan yerel mahkemeler, yargıtay var ve absürt yorumlar yapılıyor! AK Parti'li vekiller itiraz ediyorlar! "Süper temyiz makamı" değildir AYM diyorlar. Benim AYM kararı ile cezaevinden çıkıp 16 Temmuz 2021 günü Meclis'e girdiğim zaman niye itiraz etmediniz? O zaman akıllarına gelmemişti! Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir! Türkiye Toplumuna; anayasanın kale alınmadığı, anayasa mahkemesinin anayasaya uygun aldığı kararları tanımadığı ve ayaklar altına alınabileceği söyleniyor! Anayasa Mahkemesi fiilen kapatılmış durumda! Darbe rejiminin devam ettiğini gösterir!
Anayasa belki siyasi iktidarların hoşuna gitmeyecek kararlar alıyor! Baskıcı iktidarların hoşuna gitmez anayasa ve Anayasa Mahkemeleri! Günümüzdeki iktidarın hiç hoşuna gitmiyor! Milleti ayaklar altına alan bir irade gösteriyor siyasi iktidar, anayasayı ve milleti çiğniyor! Anayasa ayaklar altına alınıyor, halkın iradesi ayaklar altına alınıyor demiştim! Milletin kalbi olan Meclis'e sığınıp adalet nöbetine başlamıştım! Şu anda yapılan milleti çiğnemektir! İktidar dayatma ile zorbalık ile Meclis'teki çoğunluğu ile itirazlara rağmen milleti çiğnemiştir!"
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Son Dakika › Politika › Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek: Umarım adalet yerini bulur o da Meclis'e gelir - Son Dakika
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