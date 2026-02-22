Grönland'dan Trump'a Hastane Gemisi Reddedildi

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a bir hastane gemisi göndermeye yönelik açıklamasına, "Bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var" diyerek olumsuz cevap verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a bir hastane gemisi göndermeye yönelik açıklamasına cevap verdi. Nielsen, Trump'ın hastane gemi gönderme fikrini reddederek, "Başkan Trump'ın Grönland'a bir ABD hastane gemisi gönderme fikri not edildi. Ancak bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var. Bu bilinçli bir tercihtir" dedi.

Grönland'ın ABD ile de diyalog ve işbirliğine açık olduğunu aktaran Nielsen, Trump'ın söz konusu açıklamasına da tepki göstererek, "Ancak sosyal medyada rastgele çıkışlar yapmak yerine bizimle konuşun" dedi.

"Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz"

Trump, daha önce satın almak istediğini söylediği Danimarka toprağı Grönland'a bir hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte çalıştığını söylemişti. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz. Yolda" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ve Louisiana Valisi Landry'nin Ofisi, geminin Danimarka ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediği ve yardıma ihtiyaç duyan hasta kişilerin kimler olduğu konusundaki sorulara yanıt vermedi.

Trump'ın Arktik ve Grönland ısrarı

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik'in ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurgulamış, Kuzey Kutup Bölgesi'nin ABD ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu. Arktik'teki petrol, doğal gaz ve minerallerin ABD ekonomisi ve enerji bağımsızlığı için önemine dikkat çeken Trump, ülkesinin çıkarlarını güvence altına alma isteğinin bir parçası olarak Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak isteğini dile getirmişti. Danimarka ve Avrupalı liderler bu fikre sert tepki göstermiş, adanın satılık olmadığını belirtmişlerdi. Trump ise, bu fikre karşı çıkan Avrupa devletlerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. - GRÖNLAND