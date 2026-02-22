Grönland'dan Trump'a Hastane Gemisi Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grönland'dan Trump'a Hastane Gemisi Reddedildi

22.02.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grönland Başbakanı, Trump'ın hastane gemisi önerisini reddederek, ücretsiz sağlık sistemini vurguladı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a bir hastane gemisi göndermeye yönelik açıklamasına, "Bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var" diyerek olumsuz cevap verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a bir hastane gemisi göndermeye yönelik açıklamasına cevap verdi. Nielsen, Trump'ın hastane gemi gönderme fikrini reddederek, "Başkan Trump'ın Grönland'a bir ABD hastane gemisi gönderme fikri not edildi. Ancak bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var. Bu bilinçli bir tercihtir" dedi.

Grönland'ın ABD ile de diyalog ve işbirliğine açık olduğunu aktaran Nielsen, Trump'ın söz konusu açıklamasına da tepki göstererek, "Ancak sosyal medyada rastgele çıkışlar yapmak yerine bizimle konuşun" dedi.

"Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz"

Trump, daha önce satın almak istediğini söylediği Danimarka toprağı Grönland'a bir hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte çalıştığını söylemişti. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz. Yolda" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ve Louisiana Valisi Landry'nin Ofisi, geminin Danimarka ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediği ve yardıma ihtiyaç duyan hasta kişilerin kimler olduğu konusundaki sorulara yanıt vermedi.

Trump'ın Arktik ve Grönland ısrarı

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik'in ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurgulamış, Kuzey Kutup Bölgesi'nin ABD ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu. Arktik'teki petrol, doğal gaz ve minerallerin ABD ekonomisi ve enerji bağımsızlığı için önemine dikkat çeken Trump, ülkesinin çıkarlarını güvence altına alma isteğinin bir parçası olarak Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak isteğini dile getirmişti. Danimarka ve Avrupalı liderler bu fikre sert tepki göstermiş, adanın satılık olmadığını belirtmişlerdi. Trump ise, bu fikre karşı çıkan Avrupa devletlerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. - GRÖNLAND

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Grönland, Politika, Hastane, Son Dakika

Son Dakika Politika Grönland'dan Trump'a Hastane Gemisi Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

20:28
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
19:05
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
18:57
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 21:02:51. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland'dan Trump'a Hastane Gemisi Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.