Gül'den CHP'ye Tepki

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li bazı milletvekillerinin, Yerlikaya'ya yönelik saldırılarının ve engellemelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Meclisimizin mehabetine yakışmayan bu davranışlar milletimize saygısızlıktır. Gazi Meclisimizde yaşanan bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.