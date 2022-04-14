Gülümbe köyü sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Gülümbe köyü sakinleriyle bir araya geldi

14.04.2022 17:11
Gülümbe köyü sakinleriyle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ziyaretleri sebebi ile Gülümbe köyü sakinleri ile teravih namazının ardından bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ziyaretleri sebebi ile Gülümbe köyü sakinleri ile teravih namazının ardından bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel Meclis Üyesi Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve teşkilat üyeleri ile birlikte iftar sonrası merkeze bağlı Gülümbe köyü sakinlerini ziyaret etti. Köy kahvesinde vatandaşlarla samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Yıldırım, "Ramazan ayının güzelliğini halkımızla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Rahmet, bereket, birlik ve beraberlik ayı olan mübarek Ramazan ile yardımlaşma hususu bizler için hep çok kıymetli olmuştur. Yardımlaşmanın bu denli önemli olduğu Ramazan ayında, Gülümbe köyünde yaşayan hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurduk. Ziyaretlerimizde hem hemşehrilerimizin gönlüne dokunmaya hem de muhabbetlerimiz ile birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemli olduğu bu zamanlarda, aziz milletimizin her kesiminde huzuru ve refahı yine hep birlikte getireceğiz" dedi. - BİLECİK

Gülümbe köyü sakinleriyle bir araya geldi

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Bayırköy, AK Parti, Bilecik, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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