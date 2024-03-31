Gümüşhane\'nin yeni belediye başkanı Vedat Soner Başer oldu

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, seçmenlerin oyunun büyük bir bölümünü alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Seçim zaferinin haberini alan partililer, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı önünde toplandı. Sloganlar ve davul zurna eşliğinde seçim zaferini kutlayan partililer büyük coşku yaşadı.

Partililerin toplandığı alana gelerek konuşma gerçekleştiren Gümüşhane'nin yeni Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, "Değerli hemşehrilerim, değerli Gümüşhaneliler şehrinize sahip çıktınız. Artık bir devir kapandı, yeni bir kitabın ilk sayfasındayız. Artık bu şehirde huzur, barış olacak kimse işiyle, aşıyla asla ve asla tehdit edilmeyecek. Kimse ayrıştırılmayacak ve ötekileştirilmeyecek. Bizi ilgilendiren tek şey var Gümüşhanelilik ortak paydası ve aldığı sorumluluğu ve görevi yerine getiren mesai arkadaşlarımız. Herkes müsterih olsun biz kazandık tüm Gümüşhane kazandı. Emaneti tekrar ehline teslim ettiniz. Bize güvenen kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağım, gece gündüz bu şehir için çalışmaya ve koşturmaya devam edeceğim" dedi.

Partililerine ve vatandaşlara MHP'ye verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sunan MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük de, "Gümüşhane'de yeni bir dönem başlıyor. Size söz verdik bu şehri de ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet edeceğiz. Biz belediye başkanımıza, meclis üyelerimize kefiliz. Ayırmayacaklar, ayrıştırmayacaklar. Canla, başla bu şehir için, bu gençlik için çalışacaklar. Biz size söz verdik, Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin kaynaklarını çarçur etmeden Gümüşhane için kullanacaklar, buranın hizmetine sunacaklar ve 5 yıl içinde en güzel projelere imza atacaklar" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE