Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol: "Provokasyonlara yanıt vereceğiz" - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol: "Provokasyonlara yanıt vereceğiz"

06.06.2022 13:14
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol: "Provokasyonlara yanıt vereceğiz"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna kesin ve sert bir şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, " Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna kesin ve sert bir şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Kuzey Kore'nin dün ardı ardına 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından gözler Kore Yarımadası'ndaki güvenlik riskine çevrilirken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan yeni bir açıklama geldi. Seul Ulusal Anıt Mezarlığı'nda savaş kahramanlarını anmak için düzenlenen Anma Günü töreninde konuşan Yoon, Kuzey Kore eksenli nükleer silah ve füze tehdidinin giderek daha da büyüdüğünü söyleyerek, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı sadece Kore Yarımadası'nda değil, Kuzeydoğu Asya'da ve dünyada da barışı tehdit edecek düzeye ulaştı" dedi.

Yoon, hükümetinin nükleer ve füze tehdidine karşı caydırıcılığı artıracağını ve aynı zamanda daha temel ve pratik bir güvenlik yeteneği inşa edeceğini vurgulayarak, "Hükümetimiz, herhangi bir Kuzey Kore provokasyonuna kesin ve sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

Bölgede sular durulmuyor

Kuzey Kore dün ardı ardına 8 kısa menzilli balistik füze ateşleyerek bu yılki silah testlerinin sayısını 18'e çıkarmış, bölgede gerilimi yeniden artıran gelişmenin ardından Güney Kore ve ABD güçleri bugün gerçekleştirdikleri atış tatbikatında 8 füze ateşleyerek Pyongyang'a misilleme yapmıştı. - SEUL

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Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme
Kaynak: İHA

Güney Kore, Pyongyang, Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol: 'Provokasyonlara yanıt vereceğiz' - Son Dakika

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