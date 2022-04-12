Güney Kore ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı

12.04.2022 13:06
Güney Kore ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı

SEUL, 12 Nisan (Xinhua) — Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yönetilen ve savaş öncesi olası acil durumların yönetimi konusunda uygulamalı eğitim verilecek olan Kriz Yönetimi Personel Eğitimi (CMST) tatbikatı Cuma gününe kadar sürecek. Ön tatbikat, Güney Kore ile ABD'nin 18-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği bilgisayar simülasyonlu büyük bahar dönemi tatbikatı olan Birleşik Komuta Eğitimi […]

<a class='keyword-sd' href='/guney-kore/' title='Güney Kore'>Güney Kore</a> ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı

SEUL, 12 Nisan (Xinhua) — Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yönetilen ve savaş öncesi olası acil durumların yönetimi konusunda uygulamalı eğitim verilecek olan Kriz Yönetimi Personel Eğitimi (CMST) tatbikatı Cuma gününe kadar sürecek. Ön tatbikat, Güney Kore ile ABD'nin 18-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği bilgisayar simülasyonlu büyük bahar dönemi tatbikatı olan Birleşik Komuta Eğitimi (CCPT) öncesinde gerçekleşiyor.

Yonhap'ın adı açıklanmayan bir askeri kaynaktan aktardığına göre, USS Abraham Lincoln taarruz grubu, Güney Kore'nin doğusunda kalan uluslararası sulara girdi. ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi ülkenin güneydoğusundaki Ulsan kentinin doğusundaki sularda bulunuyordu. Uçak gemisinin beş gün boyunca bu sularda kalmasının planlandığı bildirildi. Bu, ABD uçak gemisinin Kasım 2017'den beri Güney Kore sularına ilk girişi oldu.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Güney Kore ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı - Son Dakika


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