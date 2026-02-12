Gürlek'ten Yargı Reformu Vurgusu - Son Dakika
Politika

Gürlek'ten Yargı Reformu Vurgusu

12.02.2026 13:41
Adalet Bakanı Gürlek, geciken yargı süreçlerini hızlandırmak için reform kararlılığına vurgu yaptı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu toplantısında konuştu. Gürlek, "Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı. HSK toplantısı, Adalet Bakanı Gürlek başkanlığında basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" dedi.

'REFORM İRADEMİZİ KARARLILIKTA DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılık Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN ADALET BEKLENTİSİNİ GÖZETECEĞİZ'

Bakan Gürlek, toplantıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik. Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz. Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

