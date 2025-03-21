İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil gözaltı kararı verilen 106 kişi 'suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'PKK/KCK terör örgütüne yardım'la suçlanıyor.
Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmanın en büyük ayaklarından birini oluşturan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleri için daha önce bir açıklama yapan ve "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre; CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin avukatlık ofisine taşındı. Dosyada partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in satın alma sürecine baştan sona nezaret ettiği bilgisine yer verildi.
Basına verdiği demeçlerde il binasının satın alınma sürecinden haberi olmadığını ifade eden İmamoğlu'nun avukatlık ofisinden defalarca kez arandığı belirtildi.
Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Soruşturmayı başlatan görüntü! 'Haberim yoktu' diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı - Son Dakika
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