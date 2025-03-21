Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı - Son Dakika
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Politika

Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürerken soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntülerinden haberinin olmadığına dair basına demeç vermişken tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği öne sürüldü. İmamoğlu'nun alımı gerçekleştiren kişilerle o gün 3'er defa görüştüğü bilgisi de var.

21.03.2025 14:24
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil gözaltı kararı verilen 106 kişi 'suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'PKK/KCK terör örgütüne yardım'la suçlanıyor.

İMAMOĞLU "HABERİ YOKTU" DEDİ AMA...

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmanın en büyük ayaklarından birini oluşturan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleri için daha önce bir açıklama yapan ve "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığı iddia edildi.

3 BELEDİYEDEN ÇANTA ÇANTA PARA TAŞINDI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre; CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin avukatlık ofisine taşındı. Dosyada partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in satın alma sürecine baştan sona nezaret ettiği bilgisine yer verildi.

AVUKATLIK OFİSİNDEN 3'ER KEZ ARANMIŞ

Basına verdiği demeçlerde il binasının satın alınma sürecinden haberi olmadığını ifade eden İmamoğlu'nun avukatlık ofisinden defalarca kez arandığı belirtildi.

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

  • Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
  • Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
  • Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.
  • Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak
Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu\'nun başını tanık beyanı yaktı

Ekrem İmamoğlu, Politika, Özgür Öz, İstanbul, İmamoğlu, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Soruşturmayı başlatan görüntü! 'Haberim yoktu' diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ali Arat:
    Hukuka adalete güvenin. varsa suçları cezalarını çeksinler. yoksa izah etsinler…. 380 79 Yanıtla
    768107:
    hangi hukuk adalet 2 2
    367236:
    kardeşim hukuka adalete Nasıl güvenelim altın kaçakçısı 3 tane MHP'den istifa eden milletvekillerine niye işlem yapılmıyor niye soruşturma açılmıyor Nasıl güvenelim hukuka adalete Sen söyle biz güvenelim 2 1
  • 220198:
    bunu hayatta anlatamazssin chp lilere sunu birkez daha anladim hakketten koyun bunlarmis ,parti icinden suc duyurusu yapildi bu anlamiyorlar,adam chp yi ele gecirmis zorla aday adayi oldu ve 3 sene daha var secime,isin tuhaf yanida baska aday adayi yok 279 76 Yanıtla
    mustafa taner özal:
    Tayyip Erdoğan diktatör diyorlar ama Ekrem İmamoğlu diktatörlüğünü ilan etmek istiyor Türkiye'de Ekrem imamoğlu'ndan başka CHP li başkan adayı kalmadı mı CHP'nin içinde adam gibi adam yok 2 1
  • fmpsd69v55:
    tanık kim ekepeli kumpasçı feto talebesi biz bu tezgahları balyoz , Ergenekon, kozmik oda olaylarında da görmüştük bunlar fetonun kumpas tiyatroları halk yemiyor feto geberdi bademler devam 116 208 Yanıtla
    Kayra D723:
    trol aç kalmazsin merak etme başka işlerde bulursun ekremin paralı mâşaları 2 1
  • fmpsd69v55:
    sn İmamoğlu’nun tutukkannasından 1-2 gün önce hangi ekepeli kaç dolar almış banka hesaplarını kontrol edin yüreğiniz varsa ekepeliler 36 dan doları alıp 42 den sattı eeeeeey makarnacılar uyanın 126 176 Yanıtla
  • Serdar Er:
    DİKKAT HIRSIZ VAR İSTANBUL U SOYUYORLAR 167 76 Yanıtla
  • 220198:
    ayrica beylikduzu ve besiktas bld baskanlari itirafci olmus muhabbeti var 140 39 Yanıtla
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SON DAKİKA: Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı - Son Dakika
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