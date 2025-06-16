Hakan Fidan, Tiran\'da Kosova Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Tiran'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. - TİRAN