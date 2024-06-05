Hakkari Belediye Başkanı Tutuklandı

Politika

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in görevlendirildiği Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşması tamamlandı. Savunmasını yapan Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutuklanmasına karar verildi. - HAKKARİ