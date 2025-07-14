Hamas: Netanyahu Ateşkese İstemiyor

Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması istemediğini belirterek, "Netanyahu müzakereleri birbiri ardına engellemekte ustadır ve herhangi bir anlaşmaya varmak istemiyor" dedi.

Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereler Katar'da devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması istemediğin açıkladı. Hamas, "Netanyahu müzakereleri birbiri ardına engellemekte ustadır ve herhangi bir anlaşmaya varmak istemiyor" dedi.

Hamas, İsrail ordusunun üstün ateş gücü ve hava üstünlüğüne rağmen, direnişe devam edildiğini, İsrail ordusuna karşı bir yıpratma savaşı yürütüldüğünü ifade etti. Hamas, "Savaş uzadıkça işgal ordusu Gazze'nin kumlarına daha fazla gömülüyor ve saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor" dedi.

Netanyahu'nun İsrail'i boş yere savaşa sürüklediğini aktaran Hamas, "Bu savaşın devamı sadece esirlerin ve askerlerin hayatını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi varlığı için de stratejik bir felakete işaret ediyor. Netanyahu'nun öne sürdüğü 'mutlak zafer', sahadaki ve siyasetteki büyük yenilgiyi örtbas etmeye yönelik büyük bir yanılsamadır" dedi. - DOHA