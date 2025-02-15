Hamas'tan Kudüs Mesajı

Politika

Hamas, Kudüs'ten başka yere göç olmayacağını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump ile onun Gazze'den tehcir planını destekleyen herkese cevabı olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Hamas Hareketinden ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken "Gazze planına" cevap niteliğinde açıklama geldi. Bugün 3 esirin serbest bırakıldığı noktada açılan dev posterdeki Kudüs ve Mescid-i Aksa görüntülerinin yanı sıra çok sayıda Filistinlinin bulunmasının, İsrail ve destekçilerine karşı "kırmızı çizgileri olduğu" yönünde mesaj taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, "6. grup esirlerin serbest bırakılması, onların serbest kalmasının müzakereler ve ateşkes anlaşmasının gereklerine uymaktan başka bir yolu olmadığını teyit ediyor" denildi. Filistinlilerin birliğini gösteren esirlerin teslim töreninde "direnişin başarısının" tüm dünya tarafından izlendiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm dünyaya şunu söylüyoruz: Kudüs'ten başka yere göç yok. Bu, Trump ve onun yaklaşımını destekleyen sömürgeci ve işgalci güçlerin başlattığı tüm yerinden etme ve tasfiye çağrılarına cevabımızdır" ifadeleri kullanıldı.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" ifade etmişti. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin ise Mısır ve Ürdün'de kurulacak yeni yerleşim yerlerine gönderileceğini belirtmişti. - GAZZE