Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı\'nda vatandaşlarla buluştu

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı'nda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Yüzügüllü, Tepebaşı'nda hizmet belediyeciliği yapılmadığını belirterek, "Şehrin sadece merkezden olduğu, kenar mahallelerin görülmediği bir anlayış içerisine girilmiş. İnsanların yaşam şartları zorlaştırılmış. Kenar mahallelere hizmet gitmemiş. Biz yolu olmayan Sivrihisar'a turizm kazandırdık. Yollarını, çehresini değiştirerek Dünyanın tanıyacağı bir marka haline getirdik. Bunun içinde hizmet aşkı gerekiyor. İstemek gerekiyor. İçinizde heyecan varsa yaparsınız. Bizde büyük bir heyecanla Tepebaşımıza hizmet etmek için yola çıktık. Yapmak istedikten sonra her şey yapılır. Bu ülke büyük teknolojilere sahip. Yapılamaz diye bir şey yok. Bu zamana kadar halkın önüne set çekilmiş. Biz hizmet edeceğiz. Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yüzügüllü'ye AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, MHP İlçe Başkanı Faruk Duman, Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca ve İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyip Altınkaynak eşlik etti. - ESKİŞEHİR