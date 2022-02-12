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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması

12.02.2022 18:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca Metrosu temel atma törenine davet edilmelerine rağmen katılmayı düşünmediklerini belirterek, "Sebebi de şudur; ne yazık ki bu ihalede ikinci olan firmaya 529 milyon lira fazla ile bu ihalenin verilmiş olması bizde ciddi bir şüphe oluşturmuştur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca Metrosu temel atma törenine davet edilmelerine rağmen katılmayı düşünmediklerini belirterek, "Sebebi de şudur; ne yazık ki bu ihalede ikinci olan firmaya 529 milyon lira fazla ile bu ihalenin verilmiş olması bizde ciddi bir şüphe oluşturmuştur. Bu işe şaibe karışmıştır." dedi.

Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile partisinin Buca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Demokrasi Meydanı'nda partililerle bir araya geldi.

Partililerle sohbet eden Dağ, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meydanın önceki ismi (Çevik Bir) ile anılan generalin, 28 Şubat antidemokratik sürecinin en önde giden aktörlerinden ve "demokrasiye balans ayarı yaptık", ibaresini kullanan kişi olduğunu söyledi.

O dönemde meydana öyle bir isim verildiğini ifade eden Dağ, "Biz ülkemizde askeri, yargı vesayetini ve her türlü darbe girişimlerini bertaraf etmiş bir siyasi parti, iktidar olarak buranın isminin antidemokratik şekilde anılan bir kişi üzerinden devamı hiçbir zaman bizi memnun etmedi." dedi.

Buca ve büyükşehir belediyesi meclislerinde çoğunluğun kendileri için bugüne kadar mümkün olmadığını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Ama hem belediye meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz sonuna kadar bu işin takipçisi oldular. Sonrasında bu meydanın adı Demokrasi Meydanı olarak Büyükşehir Belediye Meclisinde bizim üyelerimizin verdiği önergeyle geçmiş oldu. Burada demokrasinin gerçekten sözde değil, özde olduğunu göstermesi açısından AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize önergeyi verdikleri için, oy birliğiyle geçmiş olması nedeniyle de bütün meclis üyelerine böyle bir demokratik duruş ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Meydanın ismi hayırlı olsun."

Dağ, Buca'da oturan vatandaşlardan da meydanı Demokrasi Meydanı olarak anmalarını istedi.

"Bu işe yanlış işler karışmıştır"

Buca Metrosunun temel atma töreninin gerçekleştirileceğini anımsatan Dağ, temel atma töreniyle ilgili kendilerine de davetiye geldiğini söyledi.

Metronun yatırım programına alınması için kendisi ve milletvekillerinin ciddi bir çalışması ve emekleri olduğunu ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın onayıyla projenin hayata geçme süreci başlamış oldu. Bu metroda bizlerin de bir katkısı olduğu kanaatindeyiz. Üzerinden 2,5 yıl geçti. Ancak 2,5 yıl sonra bir temel atma sürecine olay gelmiş oldu. Temel atma törenine davet edilmemize rağmen katılmayı düşünmüyoruz. Sebebi de şudur; ne yazık ki bu ihalede ikinci olan firmaya 529 milyon lira fazla ile bu ihalenin verilmiş olması bizde ciddi bir şüphe oluşturmuştur. Bu işe şaibe karışmıştır. Bu işe yanlış işler karışmıştır. Biz bu metro olayında emeğimiz olduğunu düşünerek bundan sonra da Buca'ya metro kazandırılması konusunda mutlaka çaba ve uğraş göstereceğiz ama bu şaibe ve yanlış işleme alet olmak istemiyoruz. Onun için de böyle bir tören bizim katılmayacağımız bir tören olacak. Ama inşallah en yakın zamanda bu şaibeler olmasına rağmen Buca'ya metroya kazandırılmasını arzularız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması

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Demokrasi, Hamza Dağ, Hisarcık, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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