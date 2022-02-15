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Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi - Son Dakika

Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi

15.02.2022 16:40
Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi

Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut Metin Yamalı yeninden başkan seçildi.

Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut Metin Yamalı yeninden başkan seçildi.

Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu, Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlendi. Kurula Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Metin Yamalı, Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına tekrar seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Metin Yamalı, "2018 yılında sizlerin oylarıyla geldiğim bu görevde sizlere layık olmaya çalıştım, yine sizlerin destekleriyle Hanönü esnaflarına yakışır şekilde hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Yamalı, esnaf odasına bir mülk kazandırmanın ilk hedefi olduğunu kaydetti. - KASTAMONU

Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi
Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi
Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi
Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar, Hanönü, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Yamalı güven tazeledi - Son Dakika


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