Hasan Kılca: "Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan Kılca: "Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz"

23.06.2022 12:20
Hasan Kılca: "Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri yaparak esnaf ve mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği söz konusu ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, bölge esnafı ile vatandaşların taleplerini yerinde alarak çözüm üretiyor.

"Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz"

İlçeye yaptıkları yatırım ve hizmetleri bu anlayışla hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca da, yeni proje ile hizmetlerin yerinde planlanmasında bu ziyaretlerin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Hasan Kılca, Karatay'ın 80 mahallesinin tamamını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini söyleyerek, "Karatay'ın hem bugününe hem de geleceğine kalıcı ve güçlü eserler emanet etmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken elbette Konyamız ve ilçemiz için çok önemli olan esnaflarımız ile hemşehrilerimizi ihmal etmiyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretleriyle hemşehrilerimizin ihtiyaçları yerinde tespit ederken, ilçemizin yaşam standardına katkı sağlayacak her türlü planlamalarımızı da yapma imkanı buluyoruz. Amacımız Karatay'ın sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır. Bu vesileyle desteğini ve duasını bizlerden eksik etmeyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Köklü geçmişi ile geleceğe ışık tutan Karatay'ımız için hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi! Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı Trabzon'da 1 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 1 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hasan Kılca: 'Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Kedi, otların arasında fark ettiği yılanı etkisiz hale getirdi! O anlar cep telefonuna yansıdı...
11:58 Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:51 Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı
11:51 İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde konuştu! İsim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi
11:49 Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
11:38 Bakan Soylu, "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var
11:12 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti gündem oldu! "Beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın"
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 12:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hasan Kılca: "Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement