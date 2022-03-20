HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti

20.03.2022 14:19
HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerinde katılımın az olması üzerine Nevruz kutlamalarını iptal etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerinde katılımın az olması üzerine Nevruz kutlamalarını iptal etti.

Ergani ve Çınar ilçelerinde HDP, Nevruz Bayramı için etkinlik düzenledi. Etkinliklere Ergani ilçesinde yaklaşık 250 kişi, Çınar ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi. Ergani ilçesinde terör örgütü PKK ve sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 erkek ile, iç çamaşırlarına sakladıkları yasaklı örgüt flamalarını alana sokmayan çalışan 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Çınar ilçesinde ise yine katılımın az olduğu Nevruz kutlamasında sahneye terör örgütü PKK'nın sözde kıyafeti olan elbiselerle çıkmak isteyen şarkıcıya izin verilmedi.

HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde beklenin altında katılım olması nedeniyle etkinlikleri iptal etti. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
HDP'li Paylan: '1915 Çanakkale Köprüsü, Hazineye her yıl milyarlarca lira yük bindirecek' HDP'li Paylan: '1915 Çanakkale Köprüsü, Hazineye her yıl milyarlarca lira yük bindirecek'

Halkların Demokratik Partisi, Nevruz Bayramı, Diyarbakır, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement