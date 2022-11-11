AK Parti-HDP görüşmesini, "Açılımcılar kumpanyası başlıyor" diye yorumlayan Akşener'e HDP'li Buldan'dan sert tepki: Kürt düşmanlığını gösterdin - Son Dakika
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AK Parti-HDP görüşmesini, "Açılımcılar kumpanyası başlıyor" diye yorumlayan Akşener'e HDP'li Buldan'dan sert tepki: Kürt düşmanlığını gösterdin

11.11.2022 16:45

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti lideri Akşener, HDP ve AK Parti arasındaki görüşmeler hakkındaki "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine sert tepki verdi. Akşener'i Kürt düşmanlığıyla suçlayan Buldan, "6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüştükten sonra parti teşkilatını ziyaret eden Buldan, İnönü Caddesi'nde halka seslendi. Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti ve HDP arasındaki görüşmeler hakkında "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine tepki gösterdi.

"KÜRTLERİ HAKARET ETMEYİ KENDİNE GÖREV EDİNMİŞ"

Akşener'e yönelik olarak Buldan, "6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var" dedi.

KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPMAKLA SUÇLADI

Öte yandan Akşener'i Kürt düşmanlığı ile suçlayan Buldan, "6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler" ifadelerini kullandı.

"KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPARAK YARIŞANLAR KAYBEDECEKLER"

Sözlerini sürdüren Buldan, "HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler" dedi.

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Son Dakika Politika AK Parti-HDP görüşmesini, 'Açılımcılar kumpanyası başlıyor' diye yorumlayan Akşener'e HDP'li Buldan'dan sert tepki: Kürt düşmanlığını gösterdin - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti-HDP görüşmesini, "Açılımcılar kumpanyası başlıyor" diye yorumlayan Akşener'e HDP'li Buldan'dan sert tepki: Kürt düşmanlığını gösterdin - Son Dakika
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