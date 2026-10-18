Hristodulidis, Erhürman'ın 19 öneriden haberdar olduğunu savundu - Son Dakika
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Hristodulidis, Erhürman'ın 19 öneriden haberdar olduğunu savundu

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GKRY lideri Hristodulidis, Erhürman'ın 19 öneriyi almadığı açıklamasının ardından önerilerin sözlü iletildiğini belirtti. Hristodulidis, Erhürman'ın içerikten haberdar olduğunu savundu; kapalı Maraş'ın da gündeme geldiğini ancak ayrıntı vermediğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında gündeme getirdiği 19 maddelik önerilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yazılı değil, sözlü olarak iletildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Rum Politis gazetesine verdiği röportajda 19 maddelik öneri belgesini almadığını açıklamasının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hristodulidis Limasol'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 önerinin yazılı olarak sunulduğunu hiçbir zaman söylemediğini belirterek önerilerin sözlü şekilde aktarıldığını ifade etti. Rum lider, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın önerilerin içeriğinden haberdar olduğunu savundu.

Maraş konusunun da gündeme getirildiğini açıkladı

Nikos Hristodulidis, haftalardır gündemde olan 19 öneri kapsamında kapalı Maraş konusunun da gündeme getirildiğini belirtti. Hristodulidis, Gazimağusa'daki kapalı Maraş bölgesi meselesinin New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüldüğünü ve Guterres'e gönderdiği mektupta da yer aldığını söyledi. Ancak Rum lider, Maraş'a ilişkin önerinin ayrıntılarını açıklamadı.

Erhürman "almadım" demişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum gazetesi Politis'e verdiği röportajda, Hristodulidis'in gündeme getirdiği 19 maddelik önerileri içeren yazılı bir belgenin kendisine ne doğrudan ne de BM aracılığıyla iletildiğini açıklamıştı. Erhürman, Maraş konusunda Türkiye'nin müdahalesi üzerine bir öneriyi reddettiği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşDiplomasiPolitikaMaraşDünyaSon Dakika

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