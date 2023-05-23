HÜDA PAR, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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HÜDA PAR, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak

23.05.2023 11:13

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listelerinden 4 vekil çıkaran HÜDA PAR, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler sebebiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Akşener yayında "Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" demişti.

Seçimlere AK Parti listelerinden giren ve Meclis'e 4 vekil göndermeyi başaran HÜDA PAR parti programında yer aldığı iddia edilen bazı maddeler nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer almaya devam ediyor.

AKŞENER'DEN HÜDA PAR'A TEPKİ: ŞİMDİ KÜFREDECEĞİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün katıldığı televizyon programında "Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" sözleriyle eleştirdiği HÜDA PAR ekranlara yansıyan bu görüntüler sonrası harekete geçti.

HÜDA PAR TWITTER'DAN DUYURDU

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

HÜDA PAR, televizyon programındaki sözleri nedeniyle Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
YORUMLAR (1)
  • Ahmet Demir: Ah Maral ahh sen AKP den önce gidip görüşme yaptın.AKP nin daha önce hiç görüşme yapmadığı parti ile sen çok önceden görüşütün.Ret cevabı alınca esip gürlemeye başladın yemiyorlar artık Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır
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HÜDA PAR, televizyon programındaki sözleri nedeniyle Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak HÜDA PAR, televizyon programındaki sözleri nedeniyle Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak

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SON DAKİKA: HÜDA PAR, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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