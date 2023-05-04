Trabzon'da öfkeli kalabalığa "Biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da öfkeli kalabalığa "Biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu

04.05.2023 20:06

Trabzon'da HÜDA PAR standının kaldırılmasını isteyen öfkeli gruba "Elhamdülillah şeriat kazanacak, biz şeriatçıyız lan" diye bağıran kişi Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. O esnada kendisine küfür edildiğini söyleyen vatandaş, "Bir kadın gelip stantta asılı olan bayrağı gösterip 'Bu bayrak Türk bayrağı mı?' şeklinde bir soru yöneltti. Küfürlü konuştular. Dayanamadım 'Şeriat kazanacak' dedim" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi HÜDA PAR'ın Trabzon'da kent merkezine kurduğu ve tepki sebebiyle kaldırılan stant, bugün yeniden açıldı. Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi. Polisin çevrelediği stant çevresindeki kişiler "Teröristlere Trabzon'da izin yok" dedi.

POLİS BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı ve HÜDA PAR'lılara saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standı yeniden kurdu. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı.

O VATANDAŞ HABERLER.COM'A KONUŞTU

HÜDA PAR'lılar oluşan tepkiye rağmen geri adım atmadı. " PKK'lısın değil mi sen, zoruna gidiyor değil mi? Elhamdülillah şeriat kazanacak, biz şeriatçıyız lan" diye bağıran bir kişiyle, "Biz Cumhuriyetçiyiz" diyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Haberler.com olarak öfkeli kalabalığa "Biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaşla konuştuk.

Trabzon'da öfkeli kalabalığa 'Biz şeriatçıyız lan' diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu

"KÜFÜRLÜ KONUŞTULAR DAYANAMADIM"

"Zafer Partililer, İYİ Partililer ve CHP'liler alandaki Müslüman kardeşlerime saldırdılar" diyen vatandaş, "Bir kadın gelip stantta asılı olan bayrağı gösterip 'Bu bayrak Türk bayrağı mı?' şeklinde bir soru yöneltti. Küfürlü konuştular. Dayanamadım 'Şeriat kazanacak' dedim. O esnada üstüme geldiler. Polisler beni götürdü. 'Korkup kaçtı' demesinler diye oradan dükkanıma geçtim" ifadelerini kullandı.

"BURAYA STANT AÇMAMALARI KONUSUNDA UYARDIM"

Olaylar öncesi kentteki parti yetkilileriyle görüştüğünü ve standı açmamaları konusunda birtakım uyarılarda bulunduğunu belirten vatandaş, "Daha önce parti yetkililerini arayarak burada stant açmamaları konusunda uyardım. Parti yetkilileri de 'Kendimizi bir şekilde anlatmamız lazım' dedi. Neticede stant açıldı ve bu olaylar oldu" dedi.

"BEN HİÇBİR PARTİLİ DEĞİLİM"

Son olarak herhangi bir parti ile anılmak istemediğini belirten vatandaş, "Ben hiçbir partili değilim. Vatansever biriyim. 15 Temmuz'da eşimle çocuklarımla vedalaşıp sokağa çıktım. Cumhuriyet hak ve özgürlüğü koruyan bir yapıdır. Ama bunu diyenler bugün bir partinin stant kurmasına izin vermiyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Şeriatıniz batsin. Afganistani,irani gorup,isidi,el kaideyi,hizbulteroru gorüp hala diyorsa beyin uçmustur. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
500

Trabzon Bulvarı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trabzon'da öfkeli kalabalığa 'Biz şeriatçıyız lan' diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu - Son Dakika


Son Dakika
20:08 TFF'den pahalı fatura! Kulüplere ceza yağdı
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 anketin ortalamasında bir isim kıl payıyla yarışı kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da öfkeli kalabalığa "Biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement