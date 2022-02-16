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Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama Açıklaması

16.02.2022 15:47
Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama Açıklaması

Hukukçular Birliği Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağına ilişkin iddiaların hukuki temelden yoksun olduğunu bildirdi.

Hukukçular Birliği Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağına ilişkin iddiaların hukuki temelden yoksun olduğunu bildirdi.

Vakıf'tan yapılan yazılı açıklamada, anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere, tüm yasama faaliyetlerinin temelinin, yasama organının iradesi olduğu vurgulandı.

"Hukuk yorumlarının esasını da yasama organının iradesi oluşturmalıdır." denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağına ilişkin yorumların temelinin hukuk olmadığı belirtildi.

Temeli hukuk olmayan bir görüşün de hukuki bir görüş olarak kabul edilmesi, ciddiye alınması ve saygı görmesinin mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hiçbir kuralı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmasına ve seçilmesine hiçbir şekilde engel değildir. Demokrasilerde esas olan milletin iradesidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin iradesine sınır arama çabaları demokrasi ve hukuk devleti kavramlarının ruhu ile bağdaşmaz. Siyasi partiler, varlık nedenleri olan milletin iradesine sınır aramak yerine, millet iradesinin en geniş şekilde tezahür etmesinin yollarını aramalıdır. Ucube hukuk yorumlarını icat etmekte deneyimli olanların ruhunu geriye çağırma ihtiyacı duyanlar millet iradesinden ümidini kesmiş olabilirler. Ancak bilinmelidir ki, kim ne yaparsa yapsın demokratik süreçlerde sonucu ucube hukuk yorumları değil sadece milletin iradesi tayin eder.

Demokrasilerde son kararı millet verir. Milletin kararından ümidini kaybetmemiş olanlar birilerini sandık dışına atmak için yol aramaya ihtiyaç duymazlar. Şimdiden başlayan provokasyon girişimlerine ve ucube hukuk yorumlarına karşı her türlü koşulda sonuna kadar ve sadece milletin iradesinin yanında olacağımız bilinmelidir."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anayasa, Hukuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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