İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.
Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun hakkındaki kararın ilk öğrendiği anların videosu da paylaşıldı. Görüntülerde kararı öğrenince bir süre şaşkınlık yaşadığı gözlenen İmamoğlu'nun daha sonra yerinden kalkarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sarıldığı görülüyor.
İmamoğlu'nun daha sonra kendisi hakkında verilen karar için "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dediği duyuluyor.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı anın videosu ortaya çıktı: Bir süre şaşkınlık yaşadı daha sonra Akşener'e sarıldı - Son Dakika