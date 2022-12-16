İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı anın videosu ortaya çıktı: Bir süre şaşkınlık yaşadı daha sonra Akşener'e sarıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı anın videosu ortaya çıktı: Bir süre şaşkınlık yaşadı daha sonra Akşener'e sarıldı

16.12.2022 11:09

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kararın açıklandığı ana dair videosu ortaya çıktı. Açıklanan hapis cezası kararı sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşayan İmamoğlu'nun daha sonra yerinden kalkarak İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sarılması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.

O ANLARIN VİDEOSU YAYINLANDI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun hakkındaki kararın ilk öğrendiği anların videosu da paylaşıldı. Görüntülerde kararı öğrenince bir süre şaşkınlık yaşadığı gözlenen İmamoğlu'nun daha sonra yerinden kalkarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sarıldığı görülüyor.

"MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ BAŞLIYOR"

İmamoğlu'nun daha sonra kendisi hakkında verilen karar için "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dediği duyuluyor.

YORUMLAR (4)
  • Murat Adıyaman: o zaman her cuma düzenlenen lgbt egitimine sonmu verecekler diren başkan istersen 8 tirilyonluk rum papaz heykelinide destege getirelim Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • Suat genç: tiyatro...zaten ceza aldı açıklaması yapınca meral destek için geliyorum dedi ankaradan geldi. yani oradayken herkes cezayı biliyordu:) Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
  • Ruyam Ozturk: inanılmaz değil mi )) o kadar yolsuzluk yapanlar çalıp çırpanlar dışarda kul hakkı yiyenler dışarda Başkan sadece ahmak dediği için yargılanıyor ne güzel adaletli bir ülkemiz var))) Cevap Yaz 36 37 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı anın videosu ortaya çıktı: Bir süre şaşkınlık yaşadı daha sonra Akşener'e sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı anın videosu ortaya çıktı: Bir süre şaşkınlık yaşadı daha sonra Akşener'e sarıldı - Son Dakika
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